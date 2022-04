Roland Ratzenberger: Die Formel-1-Tragödie in Sennas Schatten

Am 30. April 1994 starb der Österreicher Roland Ratzenberger beim Rennwochenende in Imola. Eine Tragödie, die dann aber schnell überlagert wurde von dem, was am Tag darauf geschah: dem Unfalltod von Ikone Ayrton Senna während des Rennens. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)