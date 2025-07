Formel 1: Macht Mercedes mit diesem Kniff Platz für Verstappen?

Bahnt sich die nächste große Personalrochade bei Mercedes an? Laut italienischen Medien könnte Toto Wolff Nachwuchsstar Andrea Kimi Antonelli 2026 bei einem anderen Team „zwischenparken“ – falls Max Verstappen tatsächlich ins Werksteam wechselt.

Bahnt sich die nächste große Personalrochade bei Mercedes an? Laut italienischen Medien könnte Toto Wolff Nachwuchsstar Andrea Kimi Antonelli 2026 bei einem anderen Team „zwischenparken“ – falls Max Verstappen tatsächlich ins Werksteam wechselt.

Vorteil für Wolff: kein Verzicht auf Russell

Mit Platz drei zuletzt in Kanada konnte Antonelli sein Potenzial auch in der Formel 1 schon unter Beweis stellen. Ein Parkmanöver bei Alpine macht auch deshalb Sinn, weil es nicht in Wolffs Interesse sein kann, dass sein Junior der nächste ist, dessen Karriere von Max Verstappen als Teamkollege zerstört wird.