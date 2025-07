Formel 1: Warum der Spa-Ärger einen ernsten Hintergrund hat

„Das ist schon etwas albern“

Der Niederländer hätte sich gewünscht, dass die Fahrer nach der Einführungsrunde auf der Strecke geblieben wären. Doch die Rennleiter Rui Marques ordnete Rote Flaggen an und schickte Verstappen und Co. zurück in die Box.

Ganz so lange dauerte es dann doch nicht. Trotzdem dauerte es 80 Minuten bis sich die Fahrzeuge wieder in Bewegung setzten.

Rennleiter verzichtet auf stehenden Start

Hülkenberg: „Ist ein Stimmungskiller“

Trotzdem merkte der Deutsche an, dass die Sicht in Spa immer ein Thema sei.

Tödlicher Unfall in Spa

Gut möglich, dass Rennleiter Marques am Sonntag besonders vorsichtig war, weil sich 2019 in Spa im Rahmenprogramm der Formel 1 einer der letzten tödlichen Unfälle im Profi-Motorsport zugetragen hat.

Anthoine Hubert verunfallte in der Formel 2 am Ausgang der Eau-Rouge-Kurve so schwer, dass der damals 22-Jährige an den Folgen des Crashs verstarb.