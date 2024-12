Nächster Coup! Verstappen siegt im Chaos-GP

Max Verstappen krönt sein Achterbahn-Wochenende und feiert den nächsten Triumph in der Formel 1 ! Der Niederländer siegte in Katar vor Charles Leclerc und Oscar Piastri.

Doch auch von Startplatz-Zwei konnte sich Verstappen durchaus Chancen auf den Sieg ausrechnen. Red-Bulls-Motorsportberater Helmut Marko kündigte vor dem Rennen bei Sky an: „Ich glaube, dass Max heute gewinnt.“ Und sein Schützling lieferte gleich, zog beim Start an Russell vorbei und wehrte auch einen Angriff des stark gestarteten Norris ab.

Formel 1: Ferrari profitiert von Norris-Strafe und verkürzt

Das Rennen in Katar entwickelte sich zu einem echten Chaos-Rennen. Schon kurz nach dem Star leistete sich Nico Hülkenberg einen Verbremser, kollidierte mit Esteban Ocon (Alpine) und Franco Colapinto (Williams), die dadurch beide ausschieden - der Deutsche dagegen musste sich bloß einen neuen Hinterreifen holen und konnte zunächst noch weiterfahren. Das Safety-Car musste trotzdem rausfahren. Als dann Carlos Sainz und Lewis Hamilton in der Mitte des Rennens ein Reifen platzte, kam es erneut zum Einsatz des Safety-Cars.

Hinter Rennsieger Verstappen sah es lange so aus, als wenn Lando Norris und Oscar Piastri mit den Plätzen zwei und drei wichtige Punkte für die Team-WM sammeln könnten. Norris dagegen jagte an der Spitze Verstappen, sogar der vorzeitige Gewinn der Team-WM schien in dieser Phase greifbar. Doch dann wurde zunächst Piastri in der Box von Charles Leclerc überholt, anschließend war Norris unter Gelber Flagge zu schnell unterwegs und kassierte anschließend eine harte Zehn-Sekundenstrafe.