Legendärer Formel-1-Macher knallhart: Horner hat sich "wie ein Idiot verhalten"

Nach dem Knall bei Red Bull meldet sich jetzt auch Bernie Ecclestone zu Wort. Der frühere Formel-1 -Chervermarkter zeigt sich in der britischen Zeitung Telegraph „verblüfft“ über das Aus von Teamchef Christian Horner – und schießt zugleich scharf gegen seinen langjährigen Weggefährten.

Formel 1: Machtkämpfe bei Red Bull

Für die Frau im Zentrum des Skandals zeigt Ecclestone indes wenig Verständnis: „Wenn ein Mädchen so beleidigt ist von Avancen, warum sagt sie nicht einfach: ‚Hör auf damit!‘?“

Der 94-Jährige sieht in der Affäre das perfekte Pulverfass, das Red-Bull-internen Machtkämpfen in die Hände spielte. „Es gab Leute, die dachten, er kommt mit allem durch, als wäre es nicht der Red-Bull-Ring, sondern der Christian-Horner-Ring.“ Solange der Brite liefere, habe man ihm vieles durchgehen lassen. Doch in der Krise hätten einige gedacht: „Ich könnte den Job besser machen.“