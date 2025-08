Auf den Klartext folgt der Neid

Immerhin eine gute Nachricht für Red Bull am Rennsonntag: Max Verstappen bleibt nach seinem hitzigen Rad-an-Rad-Duell mit Lewis Hamilton in Budapest straffrei.

Herber Rückschlag für Verstappen

Verstappen blickt trotzdem nach vorn

Im Visier ist dabei natürlich McLaren. Red Bull muss und will verstehen, was das britische Traditionsteam 2025 so viel besser macht. „Die sind vor allem deutlich besser im Reifenmanagement“, weiß der aktuelle Champion. „Sie bringen die Reifen viel effizienter durch ein Rennen. Gerade bei den Intermediates im Regen sieht man das deutlich – wie in Spa. Diese Reifen sind empfindlicher, überhitzen schneller – und McLaren hat das hervorragend im Griff.“ Ein Trick, der auch 2026 bei den neuen Autos noch den Unterschied machen kann.