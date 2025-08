Formel 1: Böser Ferrari-Verdacht! Dieser Vorwurf hat es in sich

Charles Leclerc verliert nach starkem Start in Ungarn erneut ein sicher geglaubtes Rennen. Nun sorgt eine Aussage von Mercedes-Pilot George Russell für mächtig Zündstoff – und einen brisanten Verdacht gegen Ferrari.

Von außen sah zunächst alles nach einem optimalen Rennen für Charles Leclerc aus: Startplatz eins, souveräne erste Runden, der Sieg zum Greifen nah. Doch am Ende steht der Ferrari-Pilot in Ungarn einmal mehr mit leeren Händen da. Und dann auch noch das: Mercedes-Fahrer George Russell erhebt schwere Vorwürfe gegen die Scuderia.

Zur Erinnerung: Von seinen letzten 16 Starts von ganz vorne konnte Leclerc nur ein einziges Rennen gewinnen. Auch am Hungaroring endet die Hoffnung auf einen Erfolg im Frust und einer heftigen Funk-Tirade.

Leclerc tobt im Ferrari

„Wir müssen solche Dinge vorher besprechen, bevor wir sie einfach umsetzen“, schimpft der Monegasse während des Rennens. „Wir werden dieses Rennen mit solchen Dingen verlieren. Wir verlieren so viel Zeit.“

Leclerc entschuldigt sich für Ausraster

Allein: Nach dem Rennen klingt Leclerc plötzlich deutlich versöhnlicher – und auch ein bisschen kryptisch: „Zunächst einmal muss ich mich für das, was ich über Funk gesagt habe, entschuldigen“, räumt er ein. „Ich dachte, das Problem hätte eine bestimmte Ursache, aber nachdem ich aus dem Auto ausgestiegen bin, habe ich deutlich mehr Informationen bekommen. Tatsächlich kam das Problem vom Chassis und war nichts, was wir durch eine andere Strategie hätten verhindern können.“

Russell mit bösem Verdacht

Ganz anderer Meinung ist da allerdings George Russell. Der Mercedes-Pilot wittert Trickserei – und sagt das auch ganz offen: „Ich habe gesehen, wie langsam er war, also habe ich mir schon gedacht, dass etwas nicht stimmt“, fabuliert Russell. „Das Einzige, was wir uns vorstellen können, ist, dass sie das Auto zu tief eingestellt hatten und deshalb in der letzten Phase des Rennens den Reifendruck erhöhen mussten.“