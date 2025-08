Formel 1: Exklusiv! Marko erklärt Bekenntnis von Max Verstappen

„Verstappen wollte die Klausel nicht ziehen“

Helmut Marko: Max ist ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Teams. Er hat all seine Erfolge mit Red Bull Racing erzielt. Er ist überhaupt in seiner Formel-1-Laufbahn immer nur Red-Bull-Autos gefahren. Und neben seinem fahrerischen Potenzial ist er einfach ein wichtiges Familienmitglied bei uns.

Marko schwärmt von Verstappens Loyalität

Tsunoda-Zukunft völlig offen

Marko : Er ist sachorientiert, steht mit beiden Beinen am Boden. Auch in Gesprächen mit den Fahrern geht es technischer zu. Yuki Tsunoda hat sich im Qualifying verbessert. Im Rennen war die Strategie leider falsch.

Marko: Es ist sehr schwierig. In Silverstone haben wir beim Wetter falsch gelegen, in Spa war’s umgekehrt. In beiden Fällen haben wir strategisch danebengegriffen. Der Sprintsieg in Spa zeigt aber: Das Potenzial ist da. Aber die Situation ist deutlich schwieriger geworden und es braucht schon viel Optimismus, um noch an den Titelgewinn zu glauben.