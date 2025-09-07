Formel 1: Großer Preis von Italien LIVE im TV, Stream und Ticker

Annabella Aulinger 07.09.2025 • 12:00 Uhr Im Großen Preis von Italien richten sich alle Augen auf den Pole-Setter Max Verstappen. Erkämpft sich der Niederländer endlich seinen dritten Sieg der Saison?

Kann sich Max Verstappen im Großen Preis von Italien (ab 15 Uhr) gegen die starken McLaren-Piloten nach einer viermonatigen Durststrecke durchsetzen? Im Qualifying schnappte sich der Niederländer die Pole Position mit einem Vorsprung von gerade einmal acht Hundertstel auf Lando Norris (McLaren).

Der WM-Führende Oscar Piastri (McLaren) fuhr mit einem knappen Abstand zu seinem Teamkollegen auf Startposition drei, gefolgt von dem Ferrari-Piloten Charles Leclerc.

Formel 1 in Italien: So können Sie das Rennen in Monza live im Free-TV und Stream verfolgen!

TV : Sky

: Sky Stream : WOW

: WOW Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Nachdem Norris am vergangenen Rennwochenende sein Auto aufgrund eines technischen Defekts vorzeitig abstellen musste, hofft der Zweitplatzierte in der Fahrerwertung, im WM-Kampf aufholen zu können. Momentan liegen 34 Punkte zwischen den beiden McLaren-Fahrern.

Als die Formel 1 das letzte Mal in Monza fuhr, gelang Leclerc der Ferrari-Heimsieg. Damals startete er von derselben Position wie in diesem Jahr.

Sein Teamkollege Lewis Hamilton startet nach einer Fünf-Platz-Strafe vom vorangegangenen Rennwochenende am Sonntag von Platz zehn. Der Mercedes-Pilot George Russell nimmt dafür seinen Platz auf Startposition fünf ein, gefolgt von seinem Mitstreiter Kimi Antonelli.

Für den Youngster Isack Hadjar (Racing Bulls) reichte es dieses Mal nur für Startposition 16. Nachdem er den Großen Preis der Niederlande überraschend auf Platz drei beendet hatte, war sein Q1-Aus nun mehr als ernüchternd.