Formel 1 heute live: Großer Preis von Aserbaidschan im TV, Stream & Ticker

Können die McLaren-Piloten beim Großen Preis von Aserbaidschan (ab 13 Uhr) den Konstrukteurs-Titel einholen? In einem unfallreichen Qualifying konnte Max Verstappen nach ganzen sechs Unterbrechungen den Weltmeister-Favoriten bereits die Pole-Position wegschnappen.
Wird McLaren schon jetzt Weltmeister?
Die beiden WM-Führenden Oscar Piastri und Lando Norris starten das Rennen gerade einmal von Position sieben und neun. Norris touchierte die Streckenbefestigung in seiner finalen Runde, nachdem Piastri gegen Ende der Qualifying-Session in die Wand gekracht ist.
Formel 1 in Aserbaidschan: So können Sie das Rennen in Baku live im Free-TV und Stream verfolgen!
- TV: Sky
- Stream: WOW
- Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Trotz ihres Unglücks im Qualifying wird McLaren allen Vermutens nach Ende des Rennens Konstrukteursmeister sein - insofern Norris und Piastri in den Punkten enden.
Falls dies nicht der Fall ist und Verstappen den Sieg einholt, muss sein Teamkollege Tsunoda das Rennen mindestens auf Platz sechs und vor Norris und Piastri beenden; dann würde McLarens vorzeitige Feier ins Wasser fallen. Auch ein Mercedes-Sieg würde einen Strich durch die Rechnung bedeuten.
Auf Startposition zwei und drei warten auf Verstappen gleich zwei Überraschungen: Carlos Sainz (Williams) und direkt dahinter sein ehemaliger Teamkollege Liam Lawson (Racing Bulls).
Dahinter folgen die beiden Mercedes-Piloten sowie Verstappens aktueller Teamkollege Tsunoda.
Bei beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton reichte es gerade einmal für Platz 10 und 12. Leclerc sorgte mit einem Crash in die Streckenbefestigung somit für das Ende seiner Pole-Strähne, die er in Baku seit 2021 innehatte.
Auch Nico Hülkenberg musste die Q1-Phase in der Wand beenden. Er startet das Rennen in Baku von Position 17.