Offiziell! Spezielles Debüt für Verstappen im Ferrari

SPORT1 24.09.2025 • 18:13 Uhr Max Verstappen gibt am Samstag sein GT3-Debüt auf der Nordschleife. Der amtierende Formel-1-Weltmeister zählt im Ferrari 296 GT3 mit Teamkollege Chris Lulham zu den Topfavoriten.

Max Verstappen packt an der Nordschleife sein nächstes Motorsport-Abenteuer aus: Der vierfache Formel-1-Weltmeister wird am Samstag bei der Nürburgring Endurance Series (NLS) starten. Der Niederländer feiert sein GT3-Renndebüt auf der Nordschleife.

{ "placeholderType": "MREC" }

In der vierstündigen Hatz durch die „Grüne Hölle“ teilt sich der 27-Jährige einen Ferrari 296 GT3 von Emil Frey Racing mit dem Briten Chris Lulham. Das verriet die vorläufige Starterliste, die am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Verstappen: „Ich kann es kaum erwarten“

Erst vor zwei Wochen jagte Verstappen noch einen leistungsgedrosselten Porsche Cayman GT4 über den Eifel-Kurs, um die für GT3 nötige Nordschleifen-Lizenz zu erhalten. Die hat er nun in der Tasche - und damit freie Fahrt Richtung Gesamtsieg.

„Es ist meine Leidenschaft, auch solche GT3-Rennen zu bestreiten. Ich kann es kaum erwarten“, betont der amtierende Aserbaidschan-Grand-Prix-Sieger.

{ "placeholderType": "MREC" }

Verstappen schwärmt von der Magie der 20,832 Kilometer langen Traditionsstrecke: „Jede Runde auf der Nordschleife ist ein anderes Erlebnis. Die Atmosphäre ist fantastisch, unzählige Langstreckenfans sorgen für Gänsehaut.“

Für den Niederländer ist der Einsatz weit mehr als ein PR-Gag: „Es ist mein Hobby, neben der Formel 1 in anderen Kategorien anzutreten. Mein Traum ist es, eines Tages beim 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife dabei zu sein. Diese Strecke steht ganz oben auf meiner Liste - extrem fordernd, unglaublich lang, dazu ihr enger historischer Layout.“

Verstappen fuhr im Ferrari inoffiziell Rekordzeit

Auch Teamkollege Lulham erlebt eine Premiere: Der 22-Jährige, der seine Karriere am Simulator begann, bestreitet seine erste GT-Saison in der GT World Challenge unter dem Banner von Verstappen.com Racing.

Das Duo darf sich realistische Siegchancen ausrechnen - nicht zuletzt, weil Verstappen bereits im Mai einen Ferrari 296 auf der Nordschleife testete und dabei inoffiziell Rekordzeit fuhr. Nun fährt Verstappen den Ferrari erstmals in einem offiziellen Rennen.

{ "placeholderType": "MREC" }