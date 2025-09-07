Verstappen-Show in Monza! Podium ohne Ferrari

Tobias Wiltschek 07.09.2025 • 16:19 Uhr Der Red-Bull-Pilot gewinnt das Rennen in Monza souverän. Die Scuderia geht beim Heimspiel leer aus.

Knapp vier Monate nach seinem letzten Sieg in Imola hat Max Verstappen wieder ein Formel-1-Rennen gewonnen.

Der Niederländer konnte sich in Monza gegen die beiden favorisierten McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri behaupten und triumphierte zum dritten Mal beim Grand-Prix von Italien.

Auf Platz zwei landete Norris vor seinem drittplatzierten Teamkollegen Oscar Piastri. Der Brite hatte zunächst Pech, weil seine Crew den Boxenstopp verpatzte, und landete danach hinter Piastri.

Der ließ aber auf Anweisung des Teams seinen Stallgefährten wieder vorbeiziehen. „Bitte lass Lando wieder vorbei“, hieß es von der Box. Piastri klang bei seiner Antwort widerwillig, „der Boxenstopp ist doch normaler Teil des Rennens?“, funkte er.

Der Australier behauptete mit Platzt drei im letzten Rennen in Europa seine WM-Führung. Norris rückte um drei Zähler heran, hat aber weiterhin 31 Punkte Rückstand.

Leclerc und Hamilton verpassen Podium

Die beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc (4.) und Lewis Hamilton (6.) verpassten beim Scuderia-Heimspiel die Podestplätze.

Verstappen verteidigte seine Pole-Position mit harten Bandagen und wehrte gleich mehrere Attacken ab.

Norris setzte sich neben ihn, es wurde unübersichtlich. Zunächst geriet Norris neben die Strecke, in der ersten Schikane kürzte Verstappen dann ab und blieb nur dadurch vorne.

Norris ärgert sich über Verstappen: „Was macht dieser Idiot?“

„Was macht dieser Idiot?“, schimpfte Norris im Funk: „Er drückt mich aufs Gras und dann schneidet er die Kurve.“

Bald meldete sich der Kommandostand bei Verstappen und wies ihn an, die Position abzugeben um eine Strafe zu verhindern.

Das tat der Weltmeister, ließ Norris vorbei - holte sich die Führung aber nur zwei Runden später wieder zurück und fuhr einem souveränen Sieg entgegen.

