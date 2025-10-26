Die Aktion, die Michael Schumacher viele Sympathien kostete

Martin Hoffmann 26.10.2025 • 21:25 Uhr Michael Schumacher verfehlte mit seinem Rammstoß gegen Jacques Villeneuve vor 28 Jahren sein Ziel und den WM-Titel. Eine Entschuldigung für sein Verhalten blieb aus. Ex-Manager Willi Weber erklärte es mit Astrologie.

Genau 28 Jahre ist es her, als sich eine der folgenschwersten Kollisionen der Formel-1-Geschichte ereignete - und eine Aktion, die Rekordweltmeister Michael Schumacher viele Sympathien kostete.

Beim letzten Rennen der Saison 1997 in Jerez rammte Schumacher mit seinem Ferrari den ihn überholenden WM-Konkurrenten Jacques Villeneuve im Williams, ein Akt der Verzweiflung, um den Rivalen im letzten Saisonrennen aus dem Spiel zu nehmen.

Da der Deutsche nicht weiterfahren konnte, Villeneuve aber die Ziellinie erreichte, konnte Schumacher Villeneuve im WM-Ranking nicht mehr abfangen. Damit verhinderte er auch Schumis ersten Titel mit Ferrari, es wäre sein dritter insgesamt gewesen. Später nahm die FIA Schumacher wegen seiner Grenzüberschreitung ganz aus der WM-Wertung.

Schumacher stößt mit Villeneuve zusammen

Schumacher war mit einem Punkt Vorsprung zum Saisonfinale am 26. Oktober nach Spanien gereist. In der 48. Runde startete der klar schnellere Villeneuve auf der Innenseite einen Überholversuch.

Schumacher zog nach innen, sodass sein roter Bolide und der Williams des Kanadiers kollidierten. Da der Rekordweltmeister liegen blieb, war es für Villeneuve ein Leichtes, den WM-Triumph einzufahren.

Der Deutsche gestand zwar öffentlich ein, einen Fehler gemacht zu haben, hat sich aber nie dafür entschuldigt, was ihm Kritiker und Fans lange übel nahmen. Willi Weber, Schumachers damaliger Manager, erklärte es später mit Astrologie.

Weber erklärt Schumachers Verhalten

„Da spielen einige Dinge mit. Zum Beispiel, dass Michael Steinbock ist“, sagte Weber bei motorsport-total und führt weiter aus: „Steinbock-Männer, mit denen ich sehr, sehr viel zu tun hatte in meinem Leben, haben einfach nicht die Möglichkeit, sich erstens mal hinzustellen und sich zu entschuldigen. Weil ein Steinbock grundsätzlich keine Fehler macht. (...) Wenn sie der Meinung sind, sie haben keinen Fehler gemacht, und sie machen auch keine, können sie sich nicht dafür entschuldigen. So einfach ist das.“

Weber hatte bereits am Tag des Rennens das Gespräch mit Schumacher gesucht - „als sein Freund, nicht als Manager“. Ein Zufall war Schumachers Crash laut den Aussagen des heute 83-Jährigen aber nicht.

Weber: „Mach es wie Senna!“

Weber selbst fragte seinen Schützling damals: „Was ist in dich gefahren, was war das?“ Und weiter: „Wenn du das jemals wieder machst, dann mach es bitte so wie der Ayrton Senna mit dem Alain Prost! Und nicht so halbherzig.‘“ Damit nämlich „beide raus sind, beide nicht mehr weiterfahren können“.

Damit spielte er auf den von Senna herbeigeführten Crash von 1990 in Japan an, der ihn seinerzeit zum Weltmeister machte. An den Geschehnissen hatte Schumacher noch lange zu knabbern.