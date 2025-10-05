Formel 1: Goldener Hamilton-Helm geht viral

SPORT1 05.10.2025 • 12:11 Uhr Lewis Hamilton kann den Ferrari auch in Singapur nicht in die ersten beiden Reihen stellen. Dafür setzt der siebenmalige Weltmeister mit einem goldfarbenen Helm ein optisches Highlight. Das Echo im Netz ist erstaunlich.

Lewis Hamilton sorgte beim Nachtrennen in Singapur bereits vor der ersten gezeiteten Runde für Gesprächsstoff: Der Ferrari-Neuzugang rollte mit einem goldfarben verchromten Helm in die Boxengasse - ein glitzerndes Statement, das unter den Flutlichtern des Marina Bay Street Circuit förmlich aufleuchtete.

Dabei wurde auch auf die Details geachtet. Entlang des Kinnbereichs prangt Hamiltons ikonischer Löwe, ebenfalls in Gold. Entworfen wurde das Schmuckstück zusammen mit Designerin Lily Zelinski.

Hamilton löst gewaltiges Social-Media-Echo aus

Kaum war der siebenmalige Weltmeister auf der Strecke, überschlugen sich die Reaktionen in den sozialen Medien. „Da funkelt sogar Glitzer - sah in FT2 mega aus“, schwärmte ein Reddit-User.

Ein anderer fühlte sich an frühere Designs von Sebastian Vettel erinnert: „Er trägt wieder einen Banger-Helm wie Seb damals.“ Die Kombination aus Helm und rotem Ferrari-Overall sorgte ebenfalls für Begeisterung: „Dieses Teil ist in Verbindung mit dem Anzug praktisch perfekt“, zeigte sich ein weiterer User beeindruckt.

Die goldene Lackierung weckte bei vielen den Sammlertrieb. „Heilige Sch… ich liebe das, würde sofort einen Mini-Helm kaufen“, bekannte ein Nutzer offen. Manche erkannten Parallelen zum Elektro-Duo Daft Punk.

Gold-Helm verwundert User: „Zählt nicht jedes Gramm?“

Der goldfarbene Helm sorgte aber nicht ausschließlich für positives Echo. Der ein oder andere User zeigte sich nachdenklicher. Ein User erinnerte daran, dass Nico Rosberg 2016 wegen Gewichtseinsparungen sogar Metalliclack aus seinen Helmen verbannt hatte.

„Glitzer klingt schwer - zählt bei Topspeed nicht jedes Gramm?“, wunderte er sich über das auffällige Helm-Design.

Ferrari-Optik in Gold?

Dass der edle Kopfschutz auch auf das künftige Design des Rennstalls abfärben könnte, ließ ein Fan augenzwinkernd anklingen: „Sollte Ferrari wieder eine Saison gewinnen, muss Gold in die Lackierung - der Helm harmoniert perfekt mit dem Auto.“

Ob Maranello diese Anregung aufgreift, bleibt offen. Das glänzende Debüt des Helms hat die Diskussion in der Formel-1-Welt jedoch bereits angeheizt.

Startplatz sechs trotz starker Pace

Sportlich lief es für Hamilton im Wesentlichen ordentlich. Im Qualifying holte er Rang sechs, einen Platz vor dem Teamkollegen Charles Leclerc. „Das Auto fühlte sich das ganze Wochenende über gut an“, erklärte der 40-Jährige.