Formel 1: Qualifying von Singapur heute LIVE im TV, Stream und Ticker

Annabella Aulinger 04.10.2025 • 12:00 Uhr Noch nie schaffte es Max Verstappen auf dem Marina Bay Circuit auf die Pole-Position. Kommt es dieses Wochenende zu einer Premiere?

Dieses Wochenende geht es für die Formel 1 in das schwüle Klima von Singapur. Im Qualifying am Samstag (15 Uhr im LIVETICKER) gilt es für die Topfavoriten Oscar Piastri, Lando Norris und Max Verstappen auf dem Marina Bay Circuit die schnellste Runde auf den Straßen der Löwenstadt zu setzen.

Formel 1 in Singapur: So können Sie das Qualifying in Singapur LIVE verfolgen

TV : RTL, Sky

: RTL, Sky Stream : WOW

: WOW Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

In der Historie trugen die Pole-Setter in Singapur zumeist rot. Obwohl Ferrari hier den Rekord für die meisten Pole-Positions hält, zeigte sich Charles Leclerc pessimistisch in der Pressekonferenz am Donnerstag: „Wir erwarten hier keine größere Wettbewerbsfähigkeit, ähnlich wie in Baku. Wenn überhaupt, dürfte McLaren hier eher im Vorteil sein.“ Auch im Training am Freitag war die Performance der Scuderia eher wechselhaft.

Derweil könnte McLaren eine gute Nachricht durchaus gebrauchen. Nachdem der Große Preis von Aserbaidschan weder für den WM-Führenden Oscar Piastri noch für den Zweitplatzierten Lando Norris optimal verlaufen war, zeigten sich die beiden McLaren-Piloten bereit für ein Comeback auf dem Marina Bay Circuit. Während Piastri das zweite Freie Training angeführt hatte, lag Norris in beiden Sessions auf Platz sechs und fünf.

Singapur-GP: Schwierige Bedingungen erwartet

Wofür sich die zwanzig Fahrer der Motorsport-Königsklasse vor allem vorbereiten, ist das drückende Wetter in Singapur. Die FIA rief im Vorlauf des Grand Prix bereits einen Hitzealarm aus, da am Wochenende eine Luftfeuchtigkeit von bis zu 80 Prozent und Temperaturen von um die 30 Grad erwartet werden.