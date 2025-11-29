Formel 1: "Augen aufmachen!" Wolff mit Ansage an Rookie

Niklas Senger 29.11.2025 • 19:06 Uhr Mercedes-Teamchef Toto Wolff erteilt Youngster Kimi Antonelli eine deutliche Ansage. Grund ist eine späte Strafe.

Mercedes unterstreicht beim Sprintrennen in Katar die starke Form des Teams aus den vergangenen Wochen. Während George Russell seinen zweiten Platz vom Start verteidigen konnte, unterlief Rookie Kimi Antonelli kurz vor Schluss jedoch ein ärgerlicher Fehler.

Der Italiener erhielt in der letzten Runde nachträglich eine Fünf-Sekunden-Strafe für das Überschreiten der Streckenbegrenzungen und musste damit den fünften Platz wieder an Yuki Tsunoda abgeben.

Wolff ärgert sich über „Rookie-Fehler“

Nach dem Rennen lobte auch Teamchef Toto Wolff die „Pace“ der beiden Fahrer, rügte Youngster Antonelli aber auch für seinen Fehler. „Wenn es eine weiße Linie gibt, dann muss man innerhalb dieser Linie bleiben. So sind die Regeln“, meinte Wolff und ärgerte sich: „Es ist ein Rookie-Fehler, da muss man die Augen aufmachen.“

Dennoch überwog bei Wolff letztlich der positive Blick auf die Leistung des Teams, auch weil Antonelli im Sprint nur einen Platz abgeben musste.