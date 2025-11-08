Formel 1: McLaren bejubelt Pole in Brasilien

SPORT1 08.11.2025 • 20:10 Uhr Lando Norris sichert sich im WM-Kampf eine wichtige Pole Position, auch Mercedes hat Grund zur Freude.

Lando Norris hat sich die Pole Position in Brasilien gesichert und zeigt sich in der Schlussphase der Formel-1-Saison weiter in weltmeisterlicher Form - Max Verstappen muss seine Hoffnungen auf den Titel dagegen vielleicht schon in Sao Paulo begraben.

Norris gewann das Qualifying am Samstag vor dem Mercedes-Piloten Kimi Antonelli und Charles Leclerc im Ferrari. Erst als Vierter reihte sich Norris‘ Teamkollege Oscar Piastri ein, der sich ebenfalls noch große Chancen auf den WM-Titel ausrechnet.

Weltmeister Verstappen im Red Bull dagegen qualifizierte sich vor dem Rennen am Sonntag (ab 18 Uhr im LIVETICKER) nur für den 16. Startplatz.

Desaster für Verstappen

Der Niederländer schied bereits im ersten Abschnitt aus und wollte anschließend gar nicht über seine verbleibenden WM-Chancen sprechen. „Wir müssen jetzt erstmal verstehen, was wir mit dem Auto falsch machen“, sagte Verstappen bei Sky.

Schon im Sprint hatte der Niederländer wenige Stunden zuvor Probleme mit seinem Auto gehabt, holte aber immerhin Rang vier. Für Qualifying und Rennen änderte das Team das Setup, die Probleme vergrößerten sich damit aber offenbar.

In der WM liegt Verstappen, der seit der Sommerpause eine beachtliche Aufholjagd hingelegt hatte, 39 Punkte hinter Spitzenreiter Norris, der am Nachmittag auch im Sprint triumphiert hatte. Piastri, der im Sprint in die Bande fuhr und ohne Punkte blieb, hat neun Zähler Rückstand auf seinen Teamrivalen.

Hamilton enttäuscht ebenfalls

Alles andere als glücklich verlief das Qualifying derweil auch für Lewis Hamilton. Für den Ferrari-Piloten war bereits im Q2 Endstation, er startet von Position 13 aus in das Rennen.

Nico Hülkenberg gelang im Sauber der Einzug in den dritten Qualifying-Abschnitt, er landete auf dem zehnten Rang.

Nach dem Rennwochenende in Sao Paulo macht die Formel 1 noch in Las Vegas, Katar und Abu Dhabi Station.

