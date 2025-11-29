Formel 1: Streckenrekord! WM-Krimi geht weiter

Niklas Senger 29.11.2025 • 20:16 Uhr Oscar Piastri legt im WM-Dreikampf vor und sichert sich die Pole Position. Das Ringen um den Titel gewinnt am vorletzten Rennwochenende noch einmal an Spannung.

Oscar Piastri hat seine WM-Ambitionen erneuert und sich im Qualifying in Katar die Pole Position gesichert. Mit einer Zeit von 1:19,387 stellte der Australier einen neuen Streckenrekord auf und landete vor dem Gesamtführenden Lando Norris und Verfolger Max Verstappen.

Über das gesamte Qualifying hinweg geriet der Streckenrekord mehrfach ins Wanken. Schon im Q2 brach Piastri seinen eigenen Streckenrekord, den er erst im Sprint-Shootout am Freitag aufgestellt hatte.

Nach Piastri konnten auch Teamkollege Norris und Verstappen die alte Bestmarke unterbieten, allerdings blieben beide hinter ihrem WM-Konkurrenten zurück.

Norris verpasste seine Chance auf die Bestzeit durch einen Fehler in der entscheidenden Runde des dritten Qualifyings. „Ich weiß nicht, ich hatte einfach ein bisschen Untersteuern und wäre fast von der Strecke abgekommen. Also musste ich abbrechen“, erklärte der Brite.

Zwar ärgerte sich Norris über seinen Patzer im WM-Endspurt, lobte jedoch auch die Leistung seines Teamkollegen. „Oscar ist eine gute Runde gefahren. Er ist das ganze Wochenende über gut gefahren“, meinte er.

Verstappen-Ärger und Fiasko bei Ferrari

Wie schon am vorherigen Wochenende beschwerte sich Verfolger Verstappen am Funk über das Verhalten seines Autos. „Wenn ich runterschalte und bremse, hüpft das Auto wie wild“, so der Niederländer, der mit diesen Problemen jedoch nicht alleine war.

Während Verstappen beim morgigen Rennen zwingend vor Norris ins Ziel kommen muss, um weiterhin Chancen auf die WM zu haben, sah der viermalige Weltmeister auch Fortschritte. „Dieses Qualifying war etwas besser. Wir waren aber immer noch ziemlich weit entfernt“, sagte Verstappen.

Das Fiasko für Ferrari setzte sich derweil schon im ersten Qualifying fort. Beide Fahrer hatten wie schon am ganzen Wochenende mit dem Auto zu kämpfen. Während Charles Leclerc jedoch der Sprung ins Q3 gelang, erlebte Lewis Hamilton den nächsten Tiefpunkt und schied als 18. aus. Auch Leclerc kam am Ende aber nicht über einen zehnten Platz hinaus.

Nico Hülkenberg holte sich im Sauber einen guten elften Startplatz.

Die wichtigste Pole des Jahres?

Die Pole Position in Katar ist im Kampf um die WM auch mit Blick auf die Statistik besonders wichtig. Während Piastri schon im Sprint einen Start-Ziel-Sieg einfahren konnte, gewann in Katar noch nie ein Fahrer, der außerhalb der ersten Reihe starten musste.

In den elf Rennen seit der Sommerpause gewann zudem zehnmal der Fahrer, der von der Pole gestartet ist. Nur Verstappen siegte in Las Vegas von P2 aus.

Mit einem Sieg im Rennen am Sonntag könnte Norris sich trotz P2 in der Qualifikation vorzeitig zum Weltmeister krönen. Derzeit führt Norris die WM mit 22 Punkten Vorsprung auf Piastri und 25 auf Verstappen an.