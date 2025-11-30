Formel 1: McLaren nach "Riesenfehler" angefressen

SPORT1 30.11.2025 • 19:41 Uhr McLaren begeht in Katar einen großen Fehler bei der Strategie. Das hält den WM-Kampf weiter offen. Boss Zak Brown findet danach deutliche Worte.

McLaren-Boss Zak Brown hat nach dem enttäuschenden Großen Preis von Katar einen „Riesenfehler“ bei der Entscheidungsfindung eingeräumt.

Denn als nach einem Unfall von Nico Hülkenberg in der siebten Runde alle Autos während der Safety-Car-Phase zum Reifenwechsel in die Box kamen, blieben die McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri draußen.

McLaren-Boss: „Sind alle angefressen“

Das rächte sich, und Max Verstappen (Red Bull) staubte den Sieg ab. „Wir haben nicht erwartet, dass wirklich alle reinkommen“, sagte Teamchef Andrea Stella.

„Oscar war unfehlbar, wir haben seinen Sieg und Landos Podiumsplatz weggeworfen“, sagte Brown bei Sky: „Wir haben die falsche Entscheidung getroffen und sind im Moment alle angefressen.“

WM-Entscheidung vertagt

Auch Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher wurde deutlich: „Man hat den Sieg weggeworfen. Sie machen zu viele Fehler und stehen sich selbst im Weg mit den Papaya-Rules. Wer auch immer die Strategie bestimmt, da muss eine andere Lösung gefunden werden.“

Norris wäre mit einem Sieg in Katar Formel-1-Weltmeister gewesen, wurde aber nur Vierter. Piastri musste sich mit Platz zwei zufrieden geben.

Norris: Zwölf Punkte Vorsprung auf Verstappen

„Es ist hart, wir müssen darauf vertrauen, dass das Team die richtige Entscheidung trifft. Es ist ein Pokerspiel, diesmal haben wir nicht die richtige Entscheidung getroffen“, sagte Norris: „Es ist nicht unser bester Tag, aber es ist in Ordnung.“

Die WM-Entscheidung fällt nun beim Finale in Abu Dhabi: Norris führt im Klassement mit zwölf Punkten Vorsprung auf Verstappen und 16 auf Piastri.

