Verstappen doch noch Weltmeister? Rechenspiele vor dem F1-Showdown

Tobias Wiltschek 24.11.2025 • 11:03 Uhr Die Disqualifikation des McLaren-Duos und der Sieg von Max Verstappen in Las Vegas erhöhen die Spannung im Titelkampf. SPORT1 hat einige Szenarien durchgerechnet.

Bruchteile von Millimetern könnten im WM-Rennen der Formel 1 für eine dramatische Wende sorgen.

Beide McLaren sind nach dem Rennen in Las Vegas wegen minimal zu dünner Unterböden bei ihren Fahrzeugen disqualifiziert worden. Dieser nachträgliche Doppelausfall hat die Chancen für Rennsieger Max Verstappen nun zusätzlich erhöht, seinen Titel erfolgreich zu verteidigen.

24 Punkte beträgt der Rückstand des Red-Bull-Piloten in der WM-Wertung auf Spitzenreiter Lando Norris. Mit dessen McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri liegt der Niederländer schon gleichauf.

Bei noch zwei ausstehenden Grands Prix in Katar (30.11.) und Abu Dhabi (7.12.) inklusive eines Sprintrennens in Katar ist also für reichlich Spannung gesorgt. Insgesamt sind damit höchstens noch 58 Punkte zu holen.

SPORT1 zeigt, wie Verstappen, Piastri und Norris Weltmeister werden können.

Max Verstappen (366 Punkte) hat von den drei Titelrivalen nach wie vor die schlechtesten Karten. Er hat bislang zwar genauso viele Zähler gesammelt wie Piastri, feierte aber erst sechs Rennsiege und damit einen weniger als der Australier (7). Die Anzahl der Rennsiege ist dann entscheidend, wenn zwei Fahrer punktgleich sind.

Formel 1: Diese Platzierungen würden Max Verstappen zum WM-Titel reichen

So wird Verstappen wieder Weltmeister: Er gewinnt beide Rennen und auch das Sprintrennen - und Norris holt insgesamt höchstens 34 Punkte. Sollten beide Piloten bei diesem Szenario am Ende punktgleich sein, wäre Verstappen aufgrund der höheren Anzahl von GP-Siegen (8:7, Sprintsiege zählen hier nicht) Weltmeister.

Ein Beispiel: Holt Verstappen die Maximalpunktzahl von 58 Punkten, könnte Norris in Katar sowohl im Hauptrennen als auch im Sprintrennen von Katar Zweiter werden (25 Punkte). Würde er zum Saisonabschluss in Abu Dhabi auf Platz sechs (8) landen, hätte der Engländer nur 33 Punkte geholt und wäre im Gesamtranking mit einem Punkt Rückstand Zweiter.

Mit jeder schlechteren Platzierung sinken Verstappens Chancen auf den Titel. Sollte er beispielsweise in Katar im Hauptrennen und im Sprint nur Zweiter werden, dürfte Norris nicht beide Rennen gewinnen. Dann wäre der McLaren-Pilot vor dem letzten Rennen uneinholbar enteilt!

Da Oscar Piastri (366) derzeit die gleiche Punktzahl aufweist wie Verstappen, gilt für ihn praktisch das identische Szenario vor den letzten beiden GPs wie für den Niederländer. Einziger Unterschied: Piastri hat bislang sieben Rennsiege und damit einen mehr als Verstappen auf seinem Konto.

Lando Norris (390) hat nach wie vor die besten Karten im Titelrennen. Der Brite geht mit 24 Punkten Vorsprung in die letzten beiden Grands Prix.

Formel 1: Diese Platzierungen würden Lando Norris zum WM-Titel reichen

Norris würden folgende Platzierungen reichen, um den WM-Titel zu holen: Hat der 26-Jährige nach den beiden Rennen in Katar mindestens 26 Punkte Vorsprung, ist er bereits vor dem letzten Grand Prix in Abu Dhabi Weltmeister. Dafür braucht er in Katar nur zwei Punkte mehr zu holen als einer seiner beiden schärfsten Rivalen.

Er könnte also aus eigener Kraft schon den vorzeitigen WM-Titel sicherstellen!

Ein Beispiel: Er gewinnt das Hauptrennen und hätte damit seinen Vorsprung mindestens um sieben Punkte auf 31 Zähler ausgebaut. Im Sprintrennen würde ihm in dem Fall sogar Platz sechs (drei Punkte) reichen, um vorzeitig zum ersten Mal Weltmeister zu sein. Dann hätte er 418 Zähler, sein schärfster Verfolger – ob nun Verstappen oder Piastri – würde höchstens auf 392 Zähler kommen.

Selbst wenn er in Katar null Punkte holen und einer seiner Kontrahenten die Maximalpunktzahl von 33 Zählern abstauben würde, hätte er im letzten Rennen immer noch Chancen auf den Titel. Dann müsste er aber in Abu Dhabi neun Punkte aufholen.

In dem Fall würde ihm dort also nur ein Sieg zum Titel reichen, wenn der vorherige WM-Führende nicht Zweiter wird.