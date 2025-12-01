"Dieses Szenario war undenkbar": Presse schießt scharf gegen McLaren

Johannes Vehren 01.12.2025 • 08:21 Uhr McLaren erlebt in Katar ein Strategie-Debakel, wodurch der WM-Dreikampf wieder richtig spannend wird. Die Presse geht mit dem Rennstall hart ins Gericht.

McLaren hat sich im WM-Kampf einen fatalen Patzer geleistet und damit den vorzeitigen Titelgewinn von Lando Norris weggeworfen. Denn die miserable Strategie des Rennstalls konnte Max Verstappen ausnutzen. Durch den Sieg zog der Red-Bull-Pilot nicht nur an Oscar Piastri vorbei, sondern rückte auch an WM-Spitzenreiter Norris heran.

Die internationalen Medien kritisieren McLaren scharf für das Strategie-Debakel, welches nun dazu führt, dass es am kommenden Wochenende in Abu Dhabi zum großen Showdown im WM-Dreikampf kommt.

SPORT1 fasst die Pressestimmen zusammen.

ENGLAND

Daily Mail: Max Verstappen gewinnt den Grand Prix von Katar, nachdem ein Fehler von McLaren Lando Norris den Sieg gekostet hat und der Titelkampf nun in das letzte Rennen der Saison geht. Gibt man McLaren eine Waffe in die Hand, schießen sie sich selbst ins Bein. So reist der sorgenvolle Lando Norris zum Saisonfinale nach Abu Dhabi, wo der Titel noch zu vergeben ist. Und der unaufhaltsame Max Verstappen ist dank eines katastrophalen Strategiefehlers seiner Konkurrenten weiterhin auf der Jagd nach seinem fünften Weltmeistertitel in Folge.

The Sun: MAX DRAMA! Das Pitstop-Fiasko von McLaren kommt Lando Norris teuer zu stehen, während Max Verstappen inmitten von Verschwörungstheorien einen enormen Schub im Kampf um den F1-Titel erhält. Damit ist die Bühne bereitet für einen spannenden Dreikampf beim Saisonfinale in Abu Dhabi am kommenden Wochenende. Das Papaya-Team musste dafür bezahlen, dass es sich entschieden hatte, keinen seiner Fahrer an die Box zu holen, als in Runde sieben in Katar das Safety Car eingesetzt wurde. Damit wurde Verstappen der Sieg auf dem Silbertablett serviert, denn Red Bull holte den viermaligen Weltmeister für einen Stopp ohne Verkehr an die Box.

The Guardian: Max Verstappen vertagt die Entscheidung im Kampf um den F1-Titel. Verstappen hatte die Weltmeisterschaft längst abgeschrieben. Doch der Niederländer war zwar am Boden, hat sich aber mit seinem Sieg beim Grand Prix von Katar zurück ins Rennen gekämpft. Da Lando Norris in Doha Vierter und sein Teamkollege Oscar Piastri Zweiter wurde, nachdem McLaren einen eklatanten Strategiefehler begangen hatte, wird es nun einen Dreikampf beim Saisonfinale geben.

The Telegraph: McLaren-Risiko kostet Lando Norris den Sieg. Max Verstappen gewinnt in Katar und sorgt für Spannung bis zum Schluss. Ein strategischer Fehler von McLaren ermöglichte es Verstappen, sich den Sieg in einem dramatischen und umstrittenen Grand Prix von Katar zu sichern.

NIEDERLANDE

Telegraaf: Max Verstappen bleibt nach dem sensationellen Sieg in Katar im Rennen um die Meisterschaft. McLaren scheitert. Zum ersten Mal seit 2010 haben drei Fahrer bei einem ausstehenden Rennen noch Chancen auf den Weltmeistertitel in der Formel 1. Max Verstappen gewann den Grand Prix von Katar und nutzte einen fatalen Fehler von McLaren gnadenlos aus.

AD: Max Verstappen darf nach einem teuren Fehler von McLaren wieder ernsthaft vom Titel träumen: Der F1-Kampf geht in eine spannende Schlussphase. Die Formel-1-Saison erreicht ihren Höhepunkt im allerletzten Rennen der Saison.

Racingnews365: Der überragende Verstappen gewinnt ein taktisches Duell und hält seinen Titel-Traum am Leben. Max Verstappen hat nach einem strategischen Duell den Grand Prix von Katar für sich entschieden. Der überragende Niederländer profitierte dabei von einem Fehler bei McLaren.

ITALIEN

Corriere della Sera: Ein weiteres Mal die Magie von Verstappen. Die WM bleibt spannend bis zum Schluss.

Gazzetta dello Sport: Norris-Piastri-Verstappen, was für Funken! Die WM entscheidet sich in Abu Dhabi.

Tuttosport: Verstappen unaufhaltsam.

SPANIEN

Mundo Deportivo: Mehr kann man sich für das Finale der Formel-1-Weltmeisterschaft mit dem Rennen in Abu Dhabi nicht wünschen. Dort fällt der Vorhang für den großen PS-Zirkus.

Marca: Alles bleibt offen für das letzte Rennen in Abu Dhabi. Und das alles dank eines unvorstellbaren Fehlers von McLaren, einem groben Fehler an der Boxenmauer, als beide Autos beim einzigen Safety-Car-Einsatz auf der Strecke gelassen wurden und sie ausbluten mussten, während Verstappen und der Rest einen fast kostenlosen Boxenstopp einlegen konnten.

As: Die Sterne standen günstig, was eine unverzichtbare Voraussetzung war. Aber McLaren leistete mit einer katastrophalen strategischen Entscheidung den Rest.

El Mundo: Eine Woche nach dem technischen Desaster in Las Vegas wiederholte McLaren seinen Fehler und öffnete Max Verstappen in Katar die Tür zum Sieg. Eine bedauerliche Strategie mit Oscar Piastri und Lando Norris, die von den Plätzen eins und zwei in der Startaufstellung auf die Plätze zwei und vier im Ziel zurückfielen.

Sport: Verstappen stellt die Weltmeisterschaft auf den Kopf.

FRANKREICH

Le Monde: Wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder.

Le Parisien: Einen Grand Prix vor Saisonende liegt der Brite (Norris) nur noch 12 Punkte vor Verstappen und 16 Punkte vor Piastri. Das war vor einigen Wochen noch unvorstellbar, als Red Bull am Boden lag und Norris weit vorne.

Schweiz

Blick: Bei den Papayas muss man über die Bücher: Eine Woche nach dem Las-Vegas-Fiasko versagen dem Team-Weltmeister nun in Katar bei einer Safety-Car-Phase die Nerven. Etwas, was man sich in Abu Dhabi definitiv nicht nochmals erlauben kann.