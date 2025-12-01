Formel 1: Fahrerwechsel bei Red Bull steht bevor!

Bianca Garloff , Ralf Bach 01.12.2025 • 23:12 Uhr Max Verstappen bekommt 2026 nach SPORT1-Informationen einen neuen Teamkollegen. Yuki Tsunoda, derzeit Teamkollege des Niederländers, bleibt Red Bull dennoch erhalten.

Ausgerechnet vor dem WM-Finale in Abu Dhabi deutet sich bei Red Bull der nächste Team-Umbau an. Weltmeister Max Verstappen bekommt 2026 einen neuen Teamkollegen – und der heißt Isack Hadjar. Der Franzose steigt nach nur einer Saison in der Formel 1 vom Schwesterteam Racing Bulls ins Top-Cockpit des Weltmeister-Rennstalls auf.

Zuerst berichtete hierüber die niederländische Zeitung De Telegraaf. Die Informationen decken sich mit SPORT1-Recherchen. Eine offizielle Bestätigung von Red Bull steht zwar noch aus, soll aber noch vor dem Wochenende folgen.

Isack Hajdar wird Verstappen-Teamkollege

Der Franzose Hadjar gilt als der neue Alain Prost, und das nicht nur wegen seines markanten Aussehens. Nach nur einem Jahr in der Königsklasse darf er sich ab 2026 also an der Seite von Max Verstappen beweisen. Eindruck gemacht hatte er bereits beim WM-Auftakt 2025 in Australien, wo er sich in der Einführungsrunde auf nasser Bahn ins Aus drehte - und anschließend auf seinem Weg zurück ins Fahrerlager von Lewis Hamiltons Vater Anthony getröstet wurde. In Zandvoort holte er später im unterlegenen Boliden spektakulär sein erstes Podium.

Für Verstappens aktuelles „Opfer“ Yuki Tsunoda bedeutet das dagegen das Aus – zumindest als Stammfahrer. Tsunoda konnte mit dem Niederländer in diesem Jahr kaum mithalten, war nur einmal im Sprintqualifying zum GP Katar schneller als der amtierende Champion. In der Fahrerwertung liegt der Japaner aktuell nur auf Platz 15.

Arvid Lindblad bekommt Hajdar-Spot

Doch nach Informationen von SPORT1 hat Tsunoda eine Zukunft bei Red Bull, soll als Test- und Ersatzfahrer an Bord bleiben. Eine Lösung, die auch seiner Motivation für den GP Abu Dhabi auf die Sprünge helfen dürfte. Da braucht Verstappen Schützenhilfe, um seinen fünften WM-Titel einzufahren.