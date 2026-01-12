Formel 1: Regelschlupfloch beim neuen Motor? FIA beruft wohl Krisentreffen ein

Curdt Blumenthal 12.01.2026 • 15:23 Uhr Zur kommenden Saison stehen in der Formel 1 verschiedene Regeländerungen an. Der Weltverband reagiert offenbar auf ein mögliches Schlupfloch bei den Motoren.

Die FIA beruft laut Motorsport-Total anlässlich eines möglichen Schlupflochs im 2026er-Regelwerk der Formel 1 ein Krisentreffen ein.

Die Sitzung des Motorsport-Weltverbands soll bereits am 22. Januar – also noch vor Beginn der Wintertests in Barcelona – stattfinden.

Ganz konkret soll es dabei um das Verdichtungsverhältnis zwischen dem maximalen und dem minimalen Volumen des Zylinders im neuen Motoren-Reglement gehen. Dieses wird zur kommenden Saison auf 16:1 reduziert.

Haben Mercedes und Red Bull das Schlupfloch genutzt?

Laut dem Medienbericht sollen Mercedes und Red Bull das Schlupfloch bereits bei der Entwicklung ihrer Boliden für die neue Saison genutzt haben.

„Wie immer bewertet die FIA die Situation, um sicherzustellen, dass die Vorschriften von allen Teilnehmern verstanden und auf die gleiche Weise angewendet werden“, zitiert Motorsport-Total einen Pressesprecher der FIA.

Auf Nachfrage von Motorsport.com sollen die Regelhüter der Formel 1 allerdings betont haben, dass das Treffen schon länger geplant und nicht wegen des möglichen Schlupflochs anberaumt wurde.

Regel-Revolution steht an

In der kommenden Saison steht in der Formel 1 eine große Regel-Revolution an. Neben neuen Motoren erhalten die Fahrzeuge auch aktive Aerodynamik. Darunter fallen neue Front- und Heckflügel, die sich während der Runde automatisch verstellen können.