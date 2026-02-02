Der neue Technik-Clou der Formel 1

Bianca Garloff 02.02.2026 • 11:55 Uhr Ein kleines Detail sorgt für großes Rätselraten: Warum Red Bull, McLaren und Mercedes bei ihren neuen Formel-1-Autos ein Loch in der Nase haben – und was wirklich dahintersteckt.

Drei Teams, ein Detail - und jede Menge Rätselraten in der Formel-1-Szene. Red Bull Racing, McLaren und Mercedes haben bei ihren neuen Autos für 2026 etwas gemeinsam: ein auffälliges Loch oben in der Nase. Zufall? Ganz sicher nicht.

Gerade Mercedes liefert derzeit das meiste Anschauungsmaterial. Während viele Teams ihre echten Autos bislang lieber verstecken, zeigte der Rennstall aus Brackley beim Shakedown in Silverstone und bei den Tests in Barcelona mehrere hochauflösende Bilder. Und genau dort fiel Technik-Fans ein entscheidendes Detail auf.

Ein Detail rückt in den Fokus

Beim neuen Mercedes W17 wirkt der Frontflügel auffallend aufgeräumt. Auf der Oberseite fehlen die klassischen Stellschrauben zur Flap-Verstellung, wie man sie etwa von Ferrari kennt. Die Frage lag auf der Hand: Wie wird der Frontflügel beim Boxenstopp angepasst?

Die Antwort steckt offenbar im Loch auf der Nase. Zwischen den Sponsorenlogos sitzt eine kleine Öffnung, bei Mercedes sogar hell markiert. Dahinter dürfte sich ein zentraler Verstellmechanismus verbergen, der es erlaubt, den kompletten Frontflügel über einen einzigen Zugangspunkt zu justieren.

Das Loch als Schlüssel zur Verstellung

Beim genaueren Vergleich zeigt sich: Auch Red Bull und McLaren haben ein solches Loch in der Nase – allerdings ohne farbliche Markierung. Und auch dort fehlen die klassischen Stellschrauben an den Flügel-Elementen.

Der Clou an der Lösung: Statt wie früher beide Flügelseiten getrennt zu verstellen, genügt nun ein Mechaniker, der den gesamten Flügel in einem Zug verändert. Das spart Zeit, reduziert Fehler – und sorgt dafür, dass beide Seiten garantiert auf dem gleichen Niveau stehen. Aerodynamisch bringt das ebenfalls Vorteile, weil störende Schrauben und Kanten entfallen.

Zeitgewinn und aerodynamische Vorteile

Der Nachteil: Der Mechaniker muss sich beim Einstellen weiter nach innen beugen. Doch für ein paar Zehntel in der Boxengasse nimmt man das offenbar gern in Kauf.

Beim Mercedes-Frontflügel fällt zudem die spezielle Aufhängung auf. Während andere Teams die Halterungen weit vorne am Hauptblatt platzieren, docken sie beim W17 weiter hinten am zweiten Element an. Die Folge: Nur der oberste Flap ist beweglich.

Ungewöhnliche Konstruktion am W17

Mit dem neuen Reglement zur aktiven Aerodynamik dürfen eigentlich beide Flaps flachgestellt werden, um auf Geraden den Luftwiderstand zu senken. Mercedes nutzt diese Freiheit nur teilweise – und setzt offenbar auf eine besonders stabile Strömung im zentralen Bereich.

Auch die Form der Flaps ist auffällig. Beim Mercedes verläuft die Kante fast gerade von der Nase bis zu den Endplatten. Bei Red Bull, McLaren oder Ferrari ist sie deutlich stärker nach oben gezogen, um die Luft aggressiver nach außen zu lenken.

Stabilität statt maximaler Aggressivität