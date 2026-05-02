Pole in Miami! Super-Youngster Antonelli schlägt zurück

Moritz Thienen 02.05.2026 • 23:09 Uhr Kimi Antonelli holt die Poleposition beim GP von Miami. Max Verstappen überrascht. Für Nico Hülkenberg läuft es deutlich besser als im Sprint.

Was für ein Statement von Kimi Antonelli! Der Italiener holte sich im Qualifying die Pole für das Rennen am Sonntag und reagierte damit auch eindrucksvoll auf die Enttäuschung im Sprintrennen.

Nachdem die Silberpfeile bei der Rückkehr der Formel 1 zuvor nur hinterhergefahren waren, schlug der Italiener im Qualifying mit der schnellsten Runde des Tages zurück. Für den Shootingstar war es die dritte Pole in Serie.

„Wieder auf der Pole zu stehen, ist fantastisch“, sagte Antonelli: „Natürlich hatte ich einen schwierigen Start in den Tag, der Sprint lief nicht so, wie ich wollte. Ich bin sehr glücklich mit dem Qualifying.“

Im Sprint war der WM-Führende nach einem schwachen Start nur als Vierter ins Ziel gekommen und nach einer Fünf-Sekunden-Strafe sogar noch auf den sechsten Platz zurückgefallen. Jetzt schlug der Mercedes-Fahrer zurück. Im teaminternen Duell der Silberpfeile kassierte George Russell als Fünfter einen weiteren Rückschlag, das Momentum liegt derzeit deutlich bei Antonelli.

Formel 1: Verstappen völlig überraschend Zweiter

Neben Antonelli in Startreihe eins wird überraschend Max Verstappen ins Rennen starten. Der Niederländer fuhr nach einer bisher durchwachsenen Saison mit einer starken Runde auf den zweiten Platz.

„Ich habe das Gefühl, das Auto wieder besser im Griff zu haben, und dann kann ich auch etwas mehr pushen. Das bedeutet, dass die Upgrades ihren Zweck erfüllen. In der ersten Startreihe zu stehen, ist viel besser, als ich vor diesem Wochenende erwartet hatte“, freute sich Verstappen nach der Quali.

Die harte Arbeit seines Teams in der längeren Pause habe sich ausgezahlt, berichtete der Niederländer: „In den letzten Wochen hat das Team mit Hochdruck daran gearbeitet, das Auto zu verbessern und dafür zu sorgen, dass ich mich in vielen Bereichen des Autos wohler fühle“.

Charles Leclerc wurde Dritter. Die McLaren-Piloten konnten an ihren überragenden Sprint nicht anknüpfen. Lando Norris wurde Vierter, Oscar Piastri sogar nur Siebter. Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat in Miami weiter große Probleme und wurde im zweiten Ferrari Sechster.

Wird der Pole-Fluch von Miami gebrochen?

Für Nico Hülkenberg lief es nach dem Desaster im Sprintrennen in der Quali deutlich besser. Der Deutsche holte sich immerhin Startplatz elf. Am Sprint hatte er gar nicht teilnehmen können, da sein Auto auf dem Weg zum Start Feuer fing.

Beim Rennen am Sonntag (ab 22 Uhr im LIVETICKER) wird es spannend zu beobachten sein, ob der Pole-Fluch von Miami endlich gebrochen werden kann. Bisher konnte in Florida nämlich weder ein Fahrer von der Pole noch von Platz zwei gewinnen. Die eigentlich so wichtige erste Startreihe brachte bisher immer Unglück.

Max Verstappen siegte bei der Premiere des Rennens 2022 vom dritten Platz und ein Jahr später sogar vom neunten Platz aus. 2024 siegte Norris von Startplatz fünf, 2025 Oscar Piastri von P4.

In Miami präsentiert sich die Formel 1 bislang unberechenbar, Prognosen sind kaum möglich. Und schon am Sonntag könnten sich die Kräfteverhältnisse wieder verschieben. Aufgrund des vorhergesagten Unwetters in Miami hat der Automobil-Weltverband FIA den vierten Grand Prix des Jahres offiziell zum Regenrennen deklariert, mit den neuen Autos fehlt es den Piloten an Erfahrung bei nassen Bedingungen. Offen ist zudem, ob der Start nach vorne verlegt wird, um dem möglichen Wetterchaos aus dem Weg zu gehen.