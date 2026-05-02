Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Formel 1
Formel 1
NEWS
FAHRERWERTUNG
TEAMWERTUNG
KALENDER
LIVETICKER
ERGEBNISSE
Formel 1>

McLaren meldet sich in der Formel 1 eindrucksvoll zurück

McLaren meldet sich eindrucksvoll zurück

Lando Norris siegt beim Sprintrennen von Miami souverän. McLaren meldet sich mit einem Doppelsieg zurück.
Nach über einem Monat Pause kehrt die Formel 1 mit dem Grand Prix in Miami zurück. McLaren-Pilot Lando Norris feierte dort 2024 seinen ersten Sieg und blickt voller Vorfreude auf das Rennen.
Moritz Thienen
Lando Norris siegt beim Sprintrennen von Miami souverän. McLaren meldet sich mit einem Doppelsieg zurück.

McLaren meldet sich eindrucksvoll zurück! Nach einer bisher durchwachsenen Saison setzten Lando Norris und Oscar Piastri beim Sprintrennen von Miami das erste Ausrufezeichen.

Norris bestätigte im Rennen sein starkes Qualifying vom Freitag, als er sich überraschend die Pole sichern konnte. Beim Sprint feiert er einen souveränen Start-Ziel-Sieg, gleichzeitig sein erster Sieg in dieser Saison.

„Es war ein gutes Rennen. Es ist schön, wieder ganz oben zu stehen, auch wenn es nur ein Sprint ist“, sagte Norris: „Es ist ein guter Start ins Wochenende.“

Formel 1: McLaren feiert Doppelsieg

Platz zwei ging an seinen Teamkollegen Piastri. Der Australier nutze kurz nach dem Start einen Fehler von Kimi Antonelli und schob sich auf den zweiten Platz. Dritter wurde Charles Leclerc, der sich nach dem Fehler des Italieners ebenfalls vorbeigeschoben hatte.

Bisher hatten die beiden McLaren-Piloten eine schwere Saison in der Formel 1 erlebt. In der WM lag Norris vor dem Wochenende nur auf dem fünften Platz. Piastri ist sogar nur Sechster.

Antonelli nach Strafe nur Sechster

WM-Führender bleibt trotz seines Start-Fehlers Kimi Antonelli, der zwar als Vierter ins Ziel kam, nach dem Rennen aber eine Fünfsekunden-Strafe bekam und so nur Sechster wurde. Der Italiener hatte mehrfach gegen die Tracklimits verstoßen.

Sein Teamkollege und erster Verfolger in der WM, George Russell, profitierte und wurde Vierter. Von der bisherigen Mercedes-Dominanz ist nach der langen Formel-1-Pause wegen des Krieges im Nahen Osten indes nichts mehr zu sehen.

Sprint-König Max Verstappen im Red Bull rutschte ebenfalls eine Position nach vorne und wurde Fünfter. Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Ferrari landete auf dem siebten Platz.

Einen bitteren Tag erlebte Audi-Pilot Nico Hülkenberg. Das Auto des Deutschen fing schon bei der Fahrt zum Start Feuer. Eine Teilnahme am Sprintrennen war so unmöglich. Es war bereits das dritte Rennen, in dem nur ein Audi überhaupt an den Start gehen konnte.

Jetzt für den Motorsport-Newsletter anmelden und keine News mehr verpassen! Alle Infos zu Formel 1, MotoGP und mehr direkt in dein Postfach

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite