McLaren meldet sich in der Formel 1 eindrucksvoll zurück

Moritz Thienen 02.05.2026 • 18:34 Uhr Lando Norris siegt beim Sprintrennen von Miami souverän. McLaren meldet sich mit einem Doppelsieg zurück.

McLaren meldet sich eindrucksvoll zurück! Nach einer bisher durchwachsenen Saison setzten Lando Norris und Oscar Piastri beim Sprintrennen von Miami das erste Ausrufezeichen.

Norris bestätigte im Rennen sein starkes Qualifying vom Freitag, als er sich überraschend die Pole sichern konnte. Beim Sprint feiert er einen souveränen Start-Ziel-Sieg, gleichzeitig sein erster Sieg in dieser Saison.

„Es war ein gutes Rennen. Es ist schön, wieder ganz oben zu stehen, auch wenn es nur ein Sprint ist“, sagte Norris: „Es ist ein guter Start ins Wochenende.“

Formel 1: McLaren feiert Doppelsieg

Platz zwei ging an seinen Teamkollegen Piastri. Der Australier nutze kurz nach dem Start einen Fehler von Kimi Antonelli und schob sich auf den zweiten Platz. Dritter wurde Charles Leclerc, der sich nach dem Fehler des Italieners ebenfalls vorbeigeschoben hatte.

Bisher hatten die beiden McLaren-Piloten eine schwere Saison in der Formel 1 erlebt. In der WM lag Norris vor dem Wochenende nur auf dem fünften Platz. Piastri ist sogar nur Sechster.

Antonelli nach Strafe nur Sechster

WM-Führender bleibt trotz seines Start-Fehlers Kimi Antonelli, der zwar als Vierter ins Ziel kam, nach dem Rennen aber eine Fünfsekunden-Strafe bekam und so nur Sechster wurde. Der Italiener hatte mehrfach gegen die Tracklimits verstoßen.

Sein Teamkollege und erster Verfolger in der WM, George Russell, profitierte und wurde Vierter. Von der bisherigen Mercedes-Dominanz ist nach der langen Formel-1-Pause wegen des Krieges im Nahen Osten indes nichts mehr zu sehen.

Sprint-König Max Verstappen im Red Bull rutschte ebenfalls eine Position nach vorne und wurde Fünfter. Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Ferrari landete auf dem siebten Platz.