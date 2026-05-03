Formel 1 heute live: Das Rennen beim Großen Preis von Miami im TV, Stream und Ticker

SPORT1 03.05.2026 • 15:57 Uhr Am Sonntag steigt das Rennen beim Grand Prix von Miami. Gelingt Mercedes-Shootingstar Kimi Antonelli sein dritter Sieg in Folge?

Der Große Preis von Miami steht am Sonntagabend in der Formel 1 auf dem Programm. Aufgrund eines drohenden Wetterchaos haben die Veranstalter den Start des Rennens vorverlegt. Das vierte Saisonrennen startet nun bereits um 19 Uhr MESZ (im LIVETICKER) statt um 22 Uhr.

„Diese Entscheidung wurde getroffen, um Störungen während des Rennens zu minimieren und ein möglichst großes Zeitfenster für einen erfolgreichen Abschluss des Grand Prix unter optimalen Bedingungen zu gewährleisten“, erklärten die Organisatoren des Automobil-Weltverbands FIA in einer Mitteilung: „Dabei hat die Sicherheit der Fahrer, Fans, Teams und Mitarbeiter oberste Priorität.“

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Für das Rennen gilt erneut Kimi Antonelli als Favorit. Der Mercedes-Shootingstar holte sich am späten Samstagabend die Pole Position. Es war seine dritte in Serie, der er nun auch den dritten Renn-Sieg folgen lassen möchte.

„Wieder auf der Pole zu stehen, ist fantastisch“, sagte Antonelli: „Natürlich hatte ich einen schwierigen Start in den Tag, der Sprint lief nicht so, wie ich wollte. Ich bin sehr glücklich mit dem Qualifying.“

Im Sprint wurde Antonelli nur Vierter und war nach einer Fünf-Sekunden-Strafe sogar noch auf den sechsten Platz zurückgefallen. Im Qualifying schlug er nun zurück. Zumal sein Teamkollege George Russell als Fünfter einen Dämpfer kassierte.

Überraschend stark präsentierte sich der vierfache Weltmeister Max Verstappen im bislang so enttäuschenden Red Bull. Der Niederländer geht direkt neben Antonelli ins Rennen.

„Ich habe das Gefühl, das Auto wieder besser im Griff zu haben, und dann kann ich auch etwas mehr pushen. Das bedeutet, dass die Upgrades ihren Zweck erfüllen. In der ersten Startreihe zu stehen, ist viel besser, als ich vor diesem Wochenende erwartet hatte“, freute sich Verstappen nach der Quali.