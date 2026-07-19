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Formel 1: Rennen in Spa live im TV, Stream und Ticker

Antonelli erneut nicht zu stoppen?

In Spa steht der Große Preis von Belgien an. So können Sie den Kampf um den Sieg und die Podestplätze live sehen.
Die Formel 1 macht Stopp in Belgien und Kimi Antonelli beweist im Qualifying wieder einmal seine ganze Klasse. Er schnappt sich die Pole und verweist Red-Bull-Pilot Max Verstappen auf Rang zwei. Hoffnung auf Punkte darf sich auch Nico Hülkenberg machen.
SPORT1
In Spa steht der Große Preis von Belgien an. So können Sie den Kampf um den Sieg und die Podestplätze live sehen.

Kann Teenager Kimi Antonelli tatsächlich seinen ersten WM-Titel holen? Der Mercedes-Pilot liegt vor dem Großen Preis von Belgien (ab 15 Uhr im LIVETICKER) immer noch mit 25 Punkten Vorsprung an der Spitze der Gesamtwertung.

Im Qualifying in Spa am Samstag demonstrierte der Italiener erneut seine Stärke und holte sich die Pole-Position. Sein Vorsprung von 0,317 Sekunden war sogar der größte Vorsprung eines Polesitters in dieser Saison.

So können Sie das Rennen in Spa live sehen:

Neben Antonelli startet der viermalige Weltmeister Max Verstappen ins Rennen. Zu verdanken hat er das dem Windschatten seines Red-Bull-Teamkollegen Isack Hadjar, der ihn im dritten Sektor entscheidend zog.

Hinter Verstappen geht der zweite Mercedes-Pilot George Russell ins Rennen, der auch in der Gesamtwertung auf Rang zwei liegt. Der eigentlich drittplatzierte Weltmeister Lando Norris (McLaren) muss wegen einer Strafversetzung von Rang 13 starten.

Unmittelbar vor Norris wird Nico Hülkenberg im Audi ins Rennen gehen.

Der beste Nicht-Mercedes-Pilot in der Gesamtwertung ist Lewis Hamilton. Der Ferrari-Star startet hinter seinem Teamkollegen Charles Leclerc von Rang 5. Bei einem heftigen Crash im dritten Training hatte er zuvor seinen Boliden zerstört.

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