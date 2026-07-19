Formel 1: Rennen in Spa live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 19.07.2026 • 12:00 Uhr In Spa steht der Große Preis von Belgien an. So können Sie den Kampf um den Sieg und die Podestplätze live sehen.

Im Qualifying in Spa am Samstag demonstrierte der Italiener erneut seine Stärke und holte sich die Pole-Position. Sein Vorsprung von 0,317 Sekunden war sogar der größte Vorsprung eines Polesitters in dieser Saison.

So können Sie das Rennen in Spa live sehen:

TV: RTL, Sky

Stream: Wow

Ticker: SPORT1 App und SPORT1.de

Neben Antonelli startet der viermalige Weltmeister Max Verstappen ins Rennen. Zu verdanken hat er das dem Windschatten seines Red-Bull-Teamkollegen Isack Hadjar, der ihn im dritten Sektor entscheidend zog.

Hinter Verstappen geht der zweite Mercedes-Pilot George Russell ins Rennen, der auch in der Gesamtwertung auf Rang zwei liegt. Der eigentlich drittplatzierte Weltmeister Lando Norris (McLaren) muss wegen einer Strafversetzung von Rang 13 starten.

Unmittelbar vor Norris wird Nico Hülkenberg im Audi ins Rennen gehen.