Formel 1: Rennen in Spa live im TV, Stream und Ticker

Kann Teenager Kimi Antonelli tatsächlich seinen ersten WM-Titel holen? Der Mercedes-Pilot liegt vor dem Großen Preis von Belgien (ab 15 Uhr im LIVETICKER) immer noch mit 25 Punkten Vorsprung an der Spitze der Gesamtwertung.
Antonelli erneut nicht zu stoppen?
Im Qualifying in Spa am Samstag demonstrierte der Italiener erneut seine Stärke und holte sich die Pole-Position. Sein Vorsprung von 0,317 Sekunden war sogar der größte Vorsprung eines Polesitters in dieser Saison.
So können Sie das Rennen in Spa live sehen:
- TV: RTL, Sky
- Stream: Wow
- Ticker: SPORT1 App und SPORT1.de
Neben Antonelli startet der viermalige Weltmeister Max Verstappen ins Rennen. Zu verdanken hat er das dem Windschatten seines Red-Bull-Teamkollegen Isack Hadjar, der ihn im dritten Sektor entscheidend zog.
Hinter Verstappen geht der zweite Mercedes-Pilot George Russell ins Rennen, der auch in der Gesamtwertung auf Rang zwei liegt. Der eigentlich drittplatzierte Weltmeister Lando Norris (McLaren) muss wegen einer Strafversetzung von Rang 13 starten.
Unmittelbar vor Norris wird Nico Hülkenberg im Audi ins Rennen gehen.
Der beste Nicht-Mercedes-Pilot in der Gesamtwertung ist Lewis Hamilton. Der Ferrari-Star startet hinter seinem Teamkollegen Charles Leclerc von Rang 5. Bei einem heftigen Crash im dritten Training hatte er zuvor seinen Boliden zerstört.