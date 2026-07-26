Endlich! Erlösung für Hülkenberg

Stefan Schnürle 26.07.2026 • 17:21 Uhr Lange hat es gedauert, jetzt hat auch Nico Hülkenberg Punkte auf dem Konto. Drei Formel-1-Piloten müssen dagegen weiter warten.

Was lange währt … im elften Saisonrennen, dem letzten vor der Sommerpause, war es endlich so weit: Nico Hülkenberg hat seine Durststrecke beendet und beim Sieg von Weltmeister Lando Norris seine ersten Punkte für Audi geholt.

Da der 38-Jährige der einzige deutsche Formel-1-Pilot in dieser Saison ist, ist es auch der erste F1-Punkt eines Deutschen im Jahr 2026.

Der Emmericher belegte beim Großen Preis von Ungarn in seinem Audi den neunten Rang, was ihm zwei Punkte bescherte. Damit verbesserte er sich in der Fahrerwertung auf Rang 18 und zog an Altmaier Fernando Alonso vorbei.

Formel 1: Hülkenberg erleichtert nach den ersten Punkten

„Es war mühsam bisher, das kann man so sagen. Die erste Möglichkeit war schon beim zweiten Rennen in China, wo wir es da schon haben liegen lassen. Danach war immer irgendetwas im Weg. Heute und gestern war das erste Mal, dass es so wirklich rundgelaufen ist. Da kam auch Anhieb die Belohnung“, sagte Hülkenberg nach dem Rennen bei Sky.

In dieser Saison sind somit nur noch Lance Stroll (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac) und Sergio Pérez (Cadillac) ohne Punkte.

Für Hülkenberg sicher eine große Erleichterung, endlich seine ersten Saisonpunkte eingefahren zu haben. Umso wichtiger, da sein Audi-Teamkollege Gabriel Bortoleto bereits zehn Zähler auf dem Konto hat.

Hülkenberg: „Zeichen gehen in die richtige Richtung“

Mit dem generellen Level von Audi in der ersten Saison ist Hülkenberg aber zufrieden: „Wir sind immer noch in der Anfangsphase. Wir wachsen und verbessern uns stetig, arbeiten an allen Fronten. Aktuell sind wir mit den Racing Bulls im Battle „Best of the rest“ nach den Top-4-Teams. Das ist für das erste Jahr nicht so verkehrt. Die Zeichen gehen in die richtige Richtung.“