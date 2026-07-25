Formel 1: Frust bei Max Verstappen immer größer

Moritz Thienen 25.07.2026 • 22:18 Uhr Max Verstappen dreht sich im Qualifying zum Großen Preis von Ungarn. Anschließend ist er extrem frustriert und kritisiert sein Team deutlich. Ralf Schumacher sieht die Probleme bei Verstappen selbst.

Nächster Grand Prix, nächste Enttäuschung für Max Verstappen: Der Niederländer hat in der Formel 1 einen weiteren Rückschlag erlebt.

Vor den Strafen gegen Hamilton und Antonelli saß der Frust extrem tief. „Es stimmt immer etwas anderes nicht. Wir haben keinen Reifen-Abbau, sondern ein Auto-Abbau. Wenn das Auto selbst der Fehler ist, dann hat man ein großes Problem“, sagte der Red-Bull-Pilot bei Sky.

„Das Auto wurde von Runde zu Runde immer schlechter – und desto schwieriger wurde es, eine gute Runde hinzubekommen“, ärgerte sich Verstappen.

Als er anschließend gefragt wurde, ob er Hoffnung habe, dass es bald besser werden könnte, wurde der Niederländer so richtig deutlich: „Es war schon schlecht! Wenn das Auto morgen auch so ist, dann ist das Rennen (am Sonntag ab 15 Uhr im LIVETICER) schon jetzt vorbei.“

Formel 1: Schumacher kritisiert Verstappen

„Wir müssen unbedingt jetzt endlich verstehen, was falsch an dem Auto ist. Das ist schon das ganze Jahr so, dass immer etwas anderes falsch läuft“, sagte Verstappen.

Der Dreher im Qualifying war nicht der erste Fehler des Niederländers in den vergangenen Wochen. „Ich muss ehrlich sagen – speziell weil Max immer sehr ans Limit geht -, dass es aus irgendeinem Grund vielleicht auch an ihm selbst liegt. Vielleicht liegt es an seinem Fahrstil, dass er einfach zu viel vom Auto will“, erklärte Sky-Experte Ralf Schumacher.