Früherer Formel-1-Star verklagt Team

Zwei Jahre lang stand Romain Grosjean bei Andretti Autosport unter Vertrag und absolvierte in dieser Zeit 34 Rennen in der IndyCar-Serie für das US-Team. Weitere Rennen werden jedoch nicht hinzukommen.

Wie der 37-Jährige via X (ehemals Twitter) bestätigte, könnte die Trennung jedoch schmutzig werden. „Ich habe in Indiana ein Schiedsverfahren gegen Andretti Autosport eingeleitet, um meine Rechte zu schützen“, schrieb der 37-Jährige, der von den Anwälten John Maley und Mark Owens von der Kanzlei Barnes & Thornburg LLP vertreten wird.

Zugleich betonte er, dass ihm die Zusammenarbeit mit dem Team Spaß gemacht habe und dass er stolz sei „auf die Erfolge, die wir in zwei Jahren hatten“. Zudem sei er dankbar für die zahlreiche Freundschaften, die in dieser Zeit entstanden seien.

Grosjean plant weitere IndyCar-Zukunft

Er selbst verfolge nun andere Optionen, „um meine IndyCar-Karriere erfolgreich fortzusetzen“, kündigte er einen Verbleib in der US-Serie an.

In zwei Jahren in Diensten von Andretti Autosport fuhr Grosjean dreimal aufs Podest. Am Ende stand in beiden Jahren jeweils ein 13. Rang im Gesamtklassement zu Buche.