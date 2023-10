Machtkampf spitzt sich zu! Formel 1 droht Mega-Zoff

Hintergrund: Am Montag gab der Automobilweltverband FIA grünes Licht für den geplanten Einstieg der amerikanischen Rennsport-Familiendynastie Andretti als elftes Team in die Formel 1.

FIA-Boss verweist auf EU-Recht

Abschreckung durch horrende Geldsumme?

Selbst eigentlich feindlich gesinnte Teamverantwortliche wie Mercedes-Boss Toto Wolff und Red-Bull-Teamchef Christian Horner ziehen bei dieser Sache ausnahmsweise an einem Strang. Entscheidend ist: Sie müssen Formel-1-Chefvermarkter Liberty Media beeinflussen, in ihrem Sinne zu handeln. Denn in der Hand der Promoter aus den USA liegt es nun, die kommerziellen Rahmenbedingungen zu schaffen, unter denen Andretti in die elitäre Formel-1-Gemeinschaft aufgenommen wird. Fix ist dabei eine Eintrittsgebühr von 200 Millionen Dollar, die als Kompensation unter den bisherigen Mannschaften verteilt wird.