MotoGP: Motorrad-Legende Valentino Rossi gibt Karriereende bekannt

“Ich habe entschieden, am Ende der Saison aufzuhören. Es ist schwierig, ein sehr trauriger Moment”, sagte Rossi, der die mit Spannung erwartete Entscheidung über seine Zukunft am Donnerstag auf einer eigens dafür einberufenen Pressekonferenz vor dem Großen Preis der Steiermark in Spielberg/Österreich bekannt gab. “Es war eine lange Reise, die ich sehr genossen habe. Nächstes Jahr wird sich mein Leben ändern”, so Rossi.