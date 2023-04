MotoGP-Ikone trumpft in Jerez auf: Pedrosa fährt allen davon

Aus dem Nichts ist Motorrad-Altmeister Dani Pedrosa in Jerez all seinen Konkurrenten davongefahren: Beim ersten Freien Training des Spanien-Grand-Prix belegte er sensationell Platz eins.

Das Ganze ist noch überraschender, weil der dreimalige Weltmeister (2003, 2004, 2005) in dieser Saison eigentlich nur noch Testfahrer seines Teams ist. Beim Heim-Rennen in Jerez tritt Pedrosa mit einer Wildcard an.