19-jähriger Pedro Acosta erobert MotoGP-Podium: Der jüngste Fahrer in der Königsklasse

Mit nur 19 Jahren und 304 Tagen hat Pedro Acosta die MotoGP-Szene im Sturm erobert. Sein dritter Platz in Portimao machte ihn zum drittjüngsten Fahrer, der es jemals auf das Podium der Königsklasse geschafft hat. Auch wenn er ohne die Panne von Maverick Viñales‘ Aprilia diesen Erfolg vielleicht nicht erreicht hätte, hat Acosta bereits vorher mit einer denkwürdigen Leistung auf sich aufmerksam gemacht. Er ließ Fahrer wie Miller, Binder, Márquez und Bagnaia hinter sich - und das in dieser Reihenfolge.

Acostas Weg zum Erfolg

Auf die Frage, wie er es schafft, Geschichte zu schreiben, bleibt Acosta bescheiden. "Ich weiß nicht, wie man das erreicht. Ich hatte das nicht im Kopf dieses Wochenende, also bin ich mehr als zufrieden", sagte er gegenüber AS. Besonders hervorheben möchte er die Verbesserungen, die er und sein Team erzielt haben. "Wir haben etwas anderes für die Starts ausprobiert, weil der von gestern ein Desaster war. Ich habe mir die Videos angeschaut und war in der dritten Kurve 15. Ich sagte ihnen: 'Wenn wir das nicht in den Griff bekommen, werde ich in jedem Rennen als Erster starten müssen, um Siebter zu werden'."