Bagnaia enttäuscht nach Portugal-Rennen: Keine Sanktion trotz Kollision mit Márquez

Der italienische MotoGP -Fahrer Francesco Bagnaia zeigte sich niedergeschlagen nach dem Rennen in Portugal. Er hatte nicht mit dem Ausfall gerechnet und wäre selbst bei einem Zieleinlauf nicht in der Nähe des Sieges gelandet, den Jorge Martín für sich beanspruchte. Bagnaia hatte auf dieser Strecke im Vorjahr noch einen Doppelsieg errungen.

Keine Sanktion nach Kollision mit Márquez

Als Pedro Acosta aufholte, war dieser klar stärker und Bagnaia musste die Situation so gut wie möglich meistern. Als Márquez auftauchte, überholte er Bagnaia einfach. "Ich habe versucht, ihn zu halten und bin in seine Linie geraten und wir haben uns berührt", sagte Bagnaia.

Keine Sanktion nach Sturz

Im Vergleich zu seinen Rivalen zeigt sich Bagnaia zuversichtlich: „Wir haben keine Zweifel, weil wir wissen, dass wir das Potenzial und das Wissen haben, was zu tun ist. Ich weiß ganz genau, dass ich, wenn ich in Form gewesen wäre, nicht in dieser Position gewesen wäre, aber die Dinge sind so gelaufen, wie sie gelaufen sind und das Einzige, was wir tun müssen, ist, das nächste Mal einen besseren Job zu machen.“