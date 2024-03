MotoGP 2024: Miguel Oliveiras schwieriger Start und Hoffnung auf Portugal-GP

Der portugiesische MotoGP -Fahrer Miguel Oliveira hat einen schwierigen Start ins Jahr 2024 hingelegt. Während sein Kollege Pecco Bagnaia nahtlos an seine hervorragende Leistung des Vorjahres anknüpfen konnte, lief es für Oliveira weniger rund.

Bereits im November 2023 musste der Aprilia-Pilot einen Rückschlag hinnehmen: Bei einem Zwischenfall während des Sprints des GP von Katar verletzte er sich an der Hand und konnte in Valencia, dem letzten Rennen des Jahres, nicht antreten. Doch das Pech blieb ihm treu: Eine Strafe für das Rennen in Valencia wurde trotz Berufung des Teams bestätigt und auf das erste Rennen der neuen Saison übertragen.