MotoGP-Neuling Pedro Acosta: Der aufsteigende Stern in Portimao

Es mag so aussehen, als ob Pedro Acosta schon mehrere Saisons in der MotoGP hinter sich hat, obwohl er gerade erst in die Königsklasse aufgestiegen ist. Seine Präsenz auf der Pressekonferenz des GP von Portugal, flankiert von Aldeguer und Márquez, und seine Aussagen über den Aufstieg seines Landsmanns in die Königsklasse ließen ihn zeitweise wie einen Veteranen wirken. Tatsächlich steht der zweifache Champion jedoch erst vor seinem zweiten Rennen und kommt ohne vorherige Trainingsläufe mit seiner in GASGAS-Farben lackierten KTM nach Portimao.

"Wir müssen in allen Situationen realistisch bleiben, sowohl in den guten als auch in den schlechten", begann Acosta. "Ich werde die Strecken nicht kennen, ich werde ein FP1 nur dafür brauchen, um die Strecke kennenzulernen, zu sehen, wo das Motorrad sich bewegt, wo nicht, und alle Geheimnisse, die die Strecke hat. Aber ich denke, dass wir in Malaysia beim Shakedown am ersten Tag nicht weit weg waren, am ersten Tag in Katar waren wir eine Sekunde entfernt, was nicht sehr weit ist."

"Dieses Jahr hat sich das Motorrad stark verändert. Ich glaube, dass das Motorrad, das wir jetzt haben, viel besser ist als das, was sie letztes Jahr hatten", fügte Acosta hinzu. "Brad im Box nebenan zu haben wird sehr hilfreich sein, besonders wenn ich die Chance bekomme, ihm zu folgen und Dinge zu sehen, auch mit Jack, es ist nicht nur Brad. Und jetzt auch Pol auf den Strecken zu haben, obwohl er nur für das Fernsehen arbeitet, er wirft immer ein Auge darauf, er ist ein Pilot, es ist unvermeidlich."

Acostas Erinnerungen an Portimao

Portimao bringt Acosta gute Erinnerungen: "Es bringt mir gute Erinnerungen, aber wenn du dich nicht erinnerst, vergisst du sie, und das ist jetzt neu. Wir müssen ruhig anfangen, mit den Füßen auf dem Boden, denn wenn du anfängst zu fliegen, ist der Sturz sehr hart. Mit Ruhe, mit Ruhe werden wir sicher dahin kommen, wo wir hinwollen."

Über die Verpflichtung von Aldeguer sagte Acosta: "Ich habe zu viele Probleme, um mich auf die Zukunft zu konzentrieren. Letztendlich denke ich, dass er bei der besten Marke der Weltmeisterschaft unterschrieben hat, denn KTM drängt stark. Ich denke auch, dass es ein bisschen früh ist, eine Verpflichtung dieser Größe, einen Sprung in die MotoGP, anzukündigen, aber wenn der Junge ruhiger ist, umso besser..."

Die Zukunft und der Rummel um den MotoGP-Aufstieg

Über die Aufmerksamkeit, die sein MotoGP-Debüt erregt hat, und ob er das Gefühl hat, dass es mehr Aufsehen erregt hat als seine drei Jahre in der Moto2 und Moto3, schloss er: „Im Allgemeinen, seit in Indonesien angekündigt wurde, dass ich in die MotoGP aufsteigen werde, war es ein großer Boom für alle, weil die Leute nicht mehr an den Pedro von der Moto2 dachten, die Leute dachten an den Pedro von der MotoGP. Es wird immer voreilig gesprochen. Ich denke, dass die Leute das Rennen neulich sehr mochten, das habe ich gesehen. Ich denke, dass es auch Rennen wie dieses braucht, in denen die Leute überholen, in denen es Aufregung gibt, weil ich gesehen habe, dass die Leute mich sehr fokussiert haben, was nicht normal ist, um vierter oder fünfter oder was auch immer zu sein.“