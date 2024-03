Technischer Rückschlag für Viñales: MotoGP-Podium durch Getriebeschaden verloren

Technische Probleme kosten Podium

Auf die Frage, was passiert sei, antwortete Viñales: "Mein Getriebe ist kaputt gegangen. Ab der sechsten Runde schaltete es schlecht in den fünften und sechsten Gang, es wurde immer schlimmer und ich verlor viel auf der Geraden und bis zur letzten Runde, in der der sechste Gang nicht einrückte. Es blieb im Leerlauf, dann schaltete ich in den zweiten Gang, fuhr ein wenig zu weit, um zu sehen, was passieren würde und als ich das Gas aufdrehte, sprang der Gang ein und warf mich ab. Glücklicherweise ist es dort kaputt gegangen, denn es gibt gefährlichere Stellen auf dieser Strecke."