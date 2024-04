Moto GP: Jorge Martín erobert zweiten Saisonsieg beim Spanien Grand Prix

Der Spanier profitierte bei seinem Triumph von einem Sturz seines Landsmanns Marc Márquez in Runde neun, nachdem er sich in Runde sieben an Martín vorbei nach vorne geschoben hatte.

„Es ist wirklich etwas Besonderes, in Jerez zu gewinnen. Ich bin überglücklich über den Sieg“, erklärte Martín. „Ich weiß nicht, wie das Rennen ohne Marcs Sturz verlaufen wäre. Ich habe in Kurve sieben einen Fehler gemacht und er hat den ganzen Rückstand aufgeholt.“

Martín: „Wahrscheinlich wäre der zweite Platz realistischer gewesen“

Auf die Bemerkung, dass er den Eindruck vermittelt, der stärkste Jorge Martín zu sein, den wir je gesehen haben, antwortete er: „Das hängt von den Momenten ab. Man muss wissen, was man in jedem Moment tun muss. Es gibt Zeiten, in denen man Druck machen und Risiken eingehen muss, und Zeiten, in denen man das vielleicht nicht tun sollte.“