MotoGP Le Mans: Jorge Martin sichert Pole Position, Marc Márquez strauchelt im Qualifying

Jorge Martin hat sich am Samstag bei der MotoGP in Le Mans die Pole Position gesichert. Der Prima Pramac-Pilot stellte mit einer Zeit von 1:29.919 Minuten einen neuen Rundenrekord auf dem französischen Kurs auf. Dies ist bereits die zweite Pole Position für Martin in dieser Saison und die 36. insgesamt in seiner Karriere.

Marc Márquez, der am Freitag noch betonte, wie wichtig es wäre, von der Q1 in die Q2 zu kommen, um im Rennen am Sonntag eine gute Position zu haben, schaffte es nur auf den dritten Platz in der Relegation und verpasste somit den Einzug in die entscheidende Session.

Stürze und technische Schwierigkeiten prägen das Qualifying

Das Qualifying war geprägt von Stürzen und technischen Schwierigkeiten. Martin selbst stürzte 2:50 Minuten vor dem Ende der Q2, konnte aber trotzdem seine Pole Position behaupten. Aleix Espargaró, der am Vortag noch warnte, dass der vordere Michelin-Reifen zu weich sei, stürzte ebenfalls, konnte aber dennoch den sechsten Platz und damit einen Startplatz in der zweiten Reihe sichern.

Auch Jack Miller und Francesco Bagnaia gingen im finalen Ansturm der Q2 zu Boden. Bagnaia, der auf einer schnellen Runde unterwegs war und die Zeit von Martin um 94 Tausendstel unterboten hatte, verlor ebenfalls die Kontrolle über sein Vorderrad und stürzte in Kurve 9. Er musste sich schließlich mit dem zweiten Platz zufrieden geben, 0.192 Sekunden hinter Martin.

Márquez und andere Fahrer kämpfen mit Problemen

Marc Márquez hatte ebenfalls Probleme mit dem Vorderrad. Er führte die Q1 an und suchte in seiner letzten Runde den Windschatten von Enea Bastianini, verlor jedoch die Kontrolle und musste in Kurve 12 von der Strecke abbiegen, um einen Sturz oder einen Aufprall gegen die Mauer zu vermeiden. Dies, zusammen mit einer starken letzten Runde von Miguel Oliveira und einer gelben Flagge wegen eines Sturzes von Johann Zarco, ließ Márquez auf den 13. Platz für das Sprintrennen und das Hauptrennen am Sonntag zurückfallen.

Maverick Viñales sichert sich den dritten Platz

Eine gute Qualifikation gelang Maverick Viñales, der sich trotz eines Rückstands von 0.394 Sekunden auf Martin und 0.202 Sekunden auf Bagnaia den dritten Platz sicherte und damit die erste Startreihe komplettierte. Obwohl er Schwierigkeiten mit der schnellen Runde hatte, fühlt er sich mit seinem Rhythmus wohl und sieht sich als größte Bedrohung für das Ducati-Duo, das vor ihm in der Startaufstellung steht.

Die restlichen Startplätze