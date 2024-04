MotoGP: Bagnaia triumphiert in Jerez

Der italienische MotoGP-Rennfahrer Francesco Bagnaia hat den Sieg beim Spanien Grand Prix in Jerez errungen. Nach einem intensiven Duell mit dem Spanier Marc Márquez, der am Ende den zweiten Platz belegte, überquerte Bagnaia die Ziellinie mit einem hauchdünnen Vorsprung. Der dritte Platz ging an den Italiener Marco Bezzecchi.