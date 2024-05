MotoGP 2024: Packende Rennen und Überraschungen halten Spannung hoch

Die MotoGP-Saison 2024 hat einen der aufregendsten Starts der letzten Jahre erlebt. Die Rennen sind geprägt von packenden Zweikämpfen und knappen Entscheidungen, was sich in der Gesamtwertung widerspiegelt. Kein Favorit kann sich sicher fühlen, denn jeder Fehler kann entscheidend sein.

Jorge Martín aus Spanien und der Italiener Pecco Bagnaia wissen das nur zu gut. Martín erlebte beim Großen Preis von Spanien einen Rückschlag durch den enormen Druck eines Heimrennens, während Bagnaia in den letzten beiden Sprintrennen keine Punkte sammeln konnte. In Jerez stürzte er aufgrund eines eigenen Fehlers, und in Le Mans war ein technisches Problem an seiner Ducati der Grund für seinen Ausfall.