Drama in Assen: Álex Rins erleidet schwere Verletzungen nach Highside-Sturz**

von SPORT1-AI 01.07.2024 • 15:37 Uhr Yamaha-Pilot Álex Rins stürzt beim Großen Preis der Niederlande in Assen schwer und erleidet mehrere Frakturen. Operationen sind notwendig, Rückkehr ungewiss.

Der Große Preis der Niederlande in Assen wurde von einem dramatischen Zwischenfall überschattet: Yamaha-Pilot Álex Rins stürzte schwer und zog sich dabei mehrere Verletzungen zu. Der Spanier erlitt einen heftigen Highside-Sturz in der ersten Kurve, unmittelbar nach dem Start des Rennens. Der Aufprall auf den Asphalt war so stark, dass Rins einige Minuten in der Auslaufzone sitzen blieb, bevor er von den Sanitätern versorgt und ins medizinische Zentrum gebracht wurde.

{ "placeholderType": "MREC" }

Diagnose: Doppelbruch und weitere Verletzungen

Erste Untersuchungen ergaben, dass Rins eine doppelte Fraktur am rechten Handgelenk sowie eine Fraktur am linken Bein und mehrere Prellungen erlitten hat. Angesichts der Schwere der Verletzungen flog der Spanier noch am selben Tag von Amsterdam nach Madrid, um in der Klinik Ruber weitere Untersuchungen durchführen zu lassen. Diese Klinik ist ihm bereits vertraut, da er sich dort im letzten Jahr nach einem schweren Sturz in Mugello operieren ließ.

„Ich hatte einen sehr schweren Sturz beim Start. Jetzt bin ich auf dem Weg nach Madrid, um weitere medizinische Untersuchungen durchführen zu lassen und die Schwere der Verletzungen an meinem rechten Handgelenk und rechten Fuß zu erfahren. Ich hoffe, bald Neuigkeiten zu haben“, erklärte Rins am Sonntag nach dem Rennen.

Operation unumgänglich

Die weiteren Untersuchungen in Madrid brachten etwas Entwarnung: Die Frakturen am Handgelenk sind nicht verschoben, müssen jedoch operativ fixiert werden. Die kleine Fissur am linken Bein hingegen benötigt voraussichtlich keine Operation.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zusätzlich zur Handgelenksoperation wird bei diesem Eingriff auch ein Nagel aus seinem rechten Bein entfernt, der ihm beim Gehen Schmerzen bereitet. Diese Operation war ursprünglich für die Sommerpause des MotoGP-Weltmeisterschafts geplant, wird nun aber vorgezogen, um die Beschwerden zu lindern.

Ungewisse Rückkehr

Ob Rins bereits am kommenden Wochenende beim Großen Preis von Deutschland auf dem Sachsenring an den Start gehen kann, ist noch unklar. Die Ärzte und das Team werden nach der Operation entscheiden, ob eine Teilnahme möglich ist. Die Zeit bis zum Rennen ist knapp, und es wird erwartet, dass der Spanier möglicherweise aussetzen muss. Sollte er nicht teilnehmen können, wird Yamaha keinen Ersatzfahrer einsetzen müssen, da zwischen dem Unfall und dem nächsten Rennen weniger als zehn Tage liegen. Nach der Sommerpause sollte Rins jedoch wieder fit sein und beim Großen Preis von Großbritannien Anfang August an den Start gehen können.