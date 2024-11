Jorge Martin erstmals MotoGP-Champion

Der Spanier Jorge Martin hat sich erstmals zum MotoGP-Weltmeister gekrönt und damit den Titel-Hattrick des Italieners Francesco Bagnaia verhindert. Der Motorrad-Pilot aus Madrid verteidigte beim finalen Rennen in Barcelona seinen klaren Vorsprung im Klassement mit Platz drei souverän.

Bagnaia, der in den beiden vergangenen Jahren triumphiert hatte, holte den Tagessieg. Die WM-Krone geht zum dritten Mal nacheinander an Ducati.

Angesprochen zu werden als Weltmeister klinge „unglaublich“, sagte Martin. Der Titel sei „für meine Familie, für die Menschen, die mich unterstützen“. Er fügte hinzu: „Ich habe am Ende angefangen zu weinen, es war ein sehr emotionales Rennen.“

Martin (Pramac Racing) schrieb in Katalonien Motorsport-Geschichte. Der 26-Jährige ist der erste Rennfahrer, der mit einem Kundenteam den MotoGP-Titel geholt hat. In der Königsklasse war dies zuletzt Valentino Rossi gelungen, die italienische Legende wurde 2001 Weltmeister bei den 500ern - in der letzten Saison vor Einführung der MotoGP.