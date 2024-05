WEC live im Free-TV: Wie schlägt sich Mick Schumacher in Spa?

Vorhang auf für die dritte Etappe in der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC! Mick Schumacher und Co. kämpfen an diesem Wochenende in Spa um Punkte - SPORT1 begleitet die heiße Phase des Sechs-Stunden-Rennens am Samstag ab 17 Uhr live im Free-TV und im Livestream.