Ferrari gewinnt wieder in Le Mans - Schumacher scheidet aus

Auch Platz drei ging an Ferrari, während Alpine und Schumacher eine Enttäuschung erlebten.

Ferrari hat das legendäre 24-Stunden-Rennen im französischen Le Mans zum zweiten Mal in Folge gewonnen. Bei der vierten Saisonstation der Langstrecken-WM WEC triumphierten Nicklas Nielsen (Dänemark), Antonio Fuoco (Italien) und der frühere DTM-Pilot Miguel Molina (Spanien) im Auto von AF Corse mit der Nummer 50 in der Hypercar-Klasse.

Platz drei ging an die Vorjahressieger um Alessandro Pier Guidi (Italien), James Calado (Großbritannien) und Antonio Giovinazzi (Italien). Auf Rang vier verpasste Langstrecken-Routinier Andre Lotterer vor rund 300.000 Zuschauern das Podium im Porsche von Penske nur knapp.

Schumacher mit Bestzeit in seinem Team

Er ging gemeinsam mit Kevin Estre (Frankreich) und Laurens Vanthoor (Belgien) von der Pole-Position ins Rennen. Lotterer gewann in Le Mans schon dreimal, allerdings mit Audi (2011, 2012, 2014).

Das Trio um Schumacher ist in dieser Saison in der Langstrecken-WM ohne Punkte - vier weitere Rennen sind noch zu fahren. Alpine bestreitet die erste Saison in der Hypercar-Kategorie.