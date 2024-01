Belgier Guillaume de Mevius überrascht bei erster Dakar-Etappe

Der Belgier Guillaume de Mevius hat überraschend die erste Etappe der 46. Rallye Dakar gewonnen. Der Toyota-Fahrer setzte sich am Samstag auf komplizierten und steinigen 414 km in den vulkanischen Felsen zwischen Al-Ula und Al-Henakiyah vor Motorsport-Ikone Carlos Sainz durch - der Audi-Pilot war der einzige Fahrer, der auch nur annähernd in der Nähe von Mevius ins Ziel kam.

Beifahrer Timo Gottschalk navigierte Yazeed Al Rajhi (Saudi-Arabien/Toyota) in der Ultimate-Wertung auf den siebten Platz (+13:39). Dritter wurde Giniel de Villiers (Südafrika) im Toyota. Im Prolog am Freitag, der nicht zur Gesamtzeit zählt, war de Mevius noch auf Platz 32 ins Ziel gekommen. "Der Schlüssel war, geduldig zu sein! Wir hatten den Vorteil, dass wir auch schöne Spuren vor uns hatten", sagte de Mevius.

Eine weitere lange Wertungsprüfung (470 km) steht am Sonntag bei der zweiten Etappe an. Die Fahrer müssen dabei einen 30 km langen Dünenabschnitt überwinden, um nach Al-Duwadimi im Zentrum des Königreichs zu gelangen. Nach zwölf Etappen und insgesamt 7891 Kilometern (davon 4727 km Wertungsprüfung) endet der Wüstenklassiker am 19. Januar in Yanbu am Roten Meer. Saudi-Arabien ist bereits zum fünften Mal nacheinander Ausrichter.