Rallye Dakar: Gottschalk baut Gesamtführung aus

Beifahrer Timo Gottschalk hat auf der vierten Etappe der Rallye Dakar die Gesamtführung ausgebaut. An der Seite von Yazeed Al-Rajhi (Saudi-Arabien) beendete der Berliner den Streckenabschnitt von Al Salamiya nach Al-Hofuf im Toyota auf Rang zwei. Nur der neunmalige Rallye-Weltmeister Sebastien Loeb (Frankreich/Prodrive) absolvierte die 631 Kilometer (299 km Wertungsprüfung) in Saudi-Arabien schneller.

„Alles in allem eine schnelle Etappe, aber an vielen Stellen knifflig in der Navigation“, sagte Gottschalk, der zum 16. Mal am legendären Wüstenrennen teilnimmt: „Zum Ende hin gut zu fahrende Dünen mit vielen, vielen Fans - wir sind happy mit dem Ergebnis.“