Olympia 2021: Dirk Nowitzki spricht über Peking, Luka Doncic und Dallas Mavericks

Nowitzki: Die Mavericks werden sicher in der Zukunft auf Luka bauen. Er ist ein absoluter Franchise-Spieler. Er ist in so jungen Jahren schon so dominant. Das ist beeindruckend. Wie hoffen natürlich, dass er den Mavericks und seinen Fans sehr lange erhalten bleibt und vielleicht seine ganze Karriere in Dallas spielt. Mit 22 Jahren schon so ein komplettes All-Around-Game zu haben, ist unglaublich. Er kann passen und werfen, kann aber auch Post-Up spielen. Er hat schon fast das komplette Programm. Seine Rolle ist dazu die des Leaders. Im Aufbau muss er sein eigenes Spiel spielen, aber natürlich auch das Team insgesamt besser machen, alles aus dem Team herausholen und das jeden Abend. Dieser Rolle ist er aber gewachsen und ich hoffe, dass er noch lange für den Mavs spielen wird.